Jelena Rybakina triumfuje w US Open. Kto dzierży historyczny rekord zwycięstw?

Jelena Rybakina wygrywa nowojorski turniej US Open

Wielkoszlemowy turniej US Open w Nowym Jorku po raz kolejny dostarczył kibicom ogromnych emocji podczas finałowego starcia. Kazaszka Jelena Rybakina zdobyła swój pierwszy tytuł w tej bardzo prestiżowej imprezie tenisowej. W decydującym spotkaniu zaprezentowała niezwykłą determinację oraz konsekwencję na korcie. Jej droga do mistrzostwa zakończyła się niezwykle cennym triumfem na amerykańskiej twardej nawierzchni. Mecz przyciągnął uwagę fanów białego sportu z całego świata.

Finałowe starcie z udziałem dwóch znakomitych zawodniczek wymagało rozegrania aż trzech zaciętych setów. Reprezentantka Kazachstanu pokonała w nich białoruską tenisistkę Arynę Sabalenkę ostatecznym wynikiem 6:4, 5:7, 6:2. Po wygraniu pierwszej partii przez nową mistrzynię, w drugiej odsłonie lepsza okazała się rywalka z Białorusi. Ostateczne starcie należało jednak w pełni do Rybakiny, która zdołała przypieczętować swój wielki sukces. To sobotnie zwycięstwo na zawsze zapisze się w jej profesjonalnym sportowym dorobku.

Kto jest historyczną rekordzistką amerykańskich rozgrywek?

Triumf w imprezie wielkoszlemowej to zawsze potężne osiągnięcie dla każdego sportowca, ale historia turnieju zna postaci o ogromnej dominacji. Najwięcej, bo aż osiem zwycięstw w nowojorskiej imprezie odniosła w przeszłości wybitna Amerykanka Molla Bjurstedt-Mallory. Zawodniczka ta na stałe i bardzo wyraźnie wpisała się do annałów światowego tenisa. Osiągnięcie takiej liczby mistrzowskich tytułów pozostaje do dzisiaj ogromnym wyzwaniem dla wszystkich współczesnych zawodniczek. Nikt z obecnego pokolenia nie zbliżył się do tego legendarnego rezultatu.

Historyczne sukcesy tej znakomitej Amerykanki miały miejsce w początkach ubiegłego stulecia, w czasach zupełnie innego tenisa. Legendarna mistrzyni wygrywała nowojorski turniej wielkoszlemowy w latach 1915-18, 1920-22 oraz w 1926 roku. Te imponujące statystyki pokazują niebywałą długowieczność oraz ogromną stabilność formy na ówczesnych kortach. Choć współczesna dyscyplina znacząco ewoluowała, te dawne historyczne rekordy nadal budzą wielki podziw ekspertów. Tegoroczna zwyciężczyni dołącza właśnie do elitarnego grona triumfatorek tego amerykańskiego klasyka.