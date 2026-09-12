Zwycięstwo KGHM Zagłębie Lubin nad GKS Katowice. Zaskakująca końcówka

Bramki w Lubinie

Mecz w Lubinie zakończył się zwycięstwem gospodarzy, KGHM Zagłębie Lubin pokonało GKS Katowice 2:1. Pierwsza połowa przyniosła prowadzenie drużynie Zagłębia po trafieniu Kamila Nowogońskiego w 42. minucie. W drugiej części spotkania przewagę udokumentował Michalis Kosidis, podwyższając wynik w 78. minucie. Goście odpowiedzieli w doliczonym czasie gry.

Arkadiusz Jędrych z GKS Katowice wykorzystał rzut karny w 94. minucie spotkania, ustalając ostateczny wynik meczu. Sędzia Tomasz Kwiatkowski z Warszawy pokazał w tym spotkaniu trzy żółte kartki, wszystkie dla zawodników KGHM Zagłębia Lubin: Damiana Dąbrowskiego, Romana Jakuby i Jakuba Kolana. Spotkanie na trybunach obejrzało 6 832 widzów.

Składy obu drużyn

W zespole KGHM Zagłębie Lubin wystąpili m.in. Zlatan Alomerović, Aleks Ławniczak i Michał Nalepa. W trakcie meczu dokonano kilku zmian, na boisku pojawili się m.in. Igor Orlikowski za Josipa Corlukę oraz Michalis Kosidis, który zastąpił Filipa Szymczaka. Trener gospodarzy odpowiednio zarządzał kadrą, co przyniosło oczekiwany rezultat w postaci zwycięstwa.

GKS Katowice zagrał w składzie, w którym znaleźli się m.in. Gabriel Kobylak, Alan Czerwiński i Arkadiusz Jędrych. Drużyna z Katowic próbowała odwrócić losy spotkania, wprowadzając z ławki rezerwowych takich zawodników jak Kacper Łukasiak czy Mateusz Wdowiak. Mimo prób, zdołali oni jedynie zmniejszyć rozmiary porażki w samej końcówce spotkania.