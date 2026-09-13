Jubileusz KGHM Zagłębia Lubin. Czym zaskoczyła drużyna?

Ważne zwycięstwo na jubileusz

Dla KGHM Zagłębia Lubin mecz z GKS Katowice w Ekstraklasie miał szczególne znaczenie, stanowiąc punkt kulminacyjny obchodów 80-lecia klubu. Podopieczni Leszka Ojrzyńskiego zaprezentowali się z bardzo dobrej strony i wygrali to spotkanie 2:1, dostarczając kibicom powodów do radości. Gospodarze udźwignęli presję i odnieśli cenne zwycięstwo w świąteczny weekend.

Dzięki zmianom dokonanym w drugiej połowie, w tym wejściu na boisko Kosidisa i Orlikowskiego, drużyna zdobyła kluczową drugą bramkę, która przesądziła o ostatecznym sukcesie. Pomimo nerwowej końcówki po rzucie karnym dla GKS Katowice, lubinianie utrzymali prowadzenie do końca meczu.

"Bardzo chcieliśmy, aby ten koniec dnia był pozytywny. Wygrać z Katowicami to duży wyczyn, bo to bardzo dobra drużyna. Ten rok zaczęliśmy od porażki z nimi i to był taki mały rewanż. Udźwignęliśmy ciężar tego ważnego dla klubu meczu" - powiedział Ojrzyński.

"Przed drugą połową nie dokonaliśmy zmian personalnych, ale później zmieniliśmy napastnika oraz prawego wahadłowego i ta nowa dwójka, czyli Kosidis i Orlikowski, odcisnęła swoje piętno na drugim golu. Pod koniec niepotrzebnie zrobiło się nerwowo po rzucie karnym, ale nie daliśmy sobie już wydrzeć wygranej. Cieszymy się, że jubileusz został zwieńczony zwycięstwem" – zaznaczył trener.

Jak odpowiedział GKS Katowice?

Trener GKS Katowice, Rafał Górak, rozpoczął pomeczową konferencję od gratulacji dla KGHM Zagłębia Lubin z okazji 80-lecia klubu. Szkoleniowiec gości krytycznie ocenił jednak postawę swojej drużyny, przyznając, że w pierwszej połowie jego piłkarze zawiedli oczekiwania i pozwolili rywalom na zbyt wiele. Górak zwrócił uwagę na słabą grę obronną, która skutkowała dużą liczbą strzałów z pola karnego.

GKS Katowice doznał drugiej porażki z rzędu w bieżących rozgrywkach Ekstraklasy. Trener Górak podkreślił konieczność wyciągnięcia wniosków z tych spotkań, by powrócić do dyspozycji, jaką jego zespół prezentował choćby w wygranym 3:2 meczu z Górnikiem Zabrze. Przerwa na mecze reprezentacji ma posłużyć poprawie gry defensywnej.

"Chcę pogratulować i złożyć serdeczne życzenia z okazji jubileuszu. Wszystkiego dobrego na następne lata dla Zagłębia" – powiedział Górak.