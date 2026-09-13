Jelena Rybakina triumfuje w US Open. Pokonała Arynę Sabalenkę

Trzeci wielkoszlemowy triumf Rybakiny

Jelena Rybakina wygrała wcześniej Wimbledon w 2022 roku oraz Australian Open w 2026 roku. W finale turnieju w Melbourne reprezentantka Kazachstanu również odniosła zwycięstwo nad Sabalenką. Było to 18. starcie tych zawodniczek na korcie, a Rybakina triumfowała po raz ósmy.

Przebieg finałowego meczu w Nowym Jorku bardzo przypominał spotkanie z Australian Open. Wówczas Rybakina również wygrała pierwszą partię, drugą zapisała na swoim koncie Sabalenka, by w trzecim, decydującym secie ponownie triumfowała Kazaszka. Obie tenisistki znane są z doskonałego serwisu, co potwierdziły na korcie.

Jak przebiegał finałowy pojedynek?

W pierwszym secie Rybakina nie pozwoliła się przełamać, mimo że jej pierwszy serwis osiągnął zaledwie 27 procent skuteczności. Sabalenka miała trudności ze zdobywaniem punktów. Kluczowy dla losów tej partii okazał się piąty gem, w którym Rybakina przełamała Białorusinkę. W drugim secie obie zawodniczki toczyły wyrównaną walkę do stanu 5:5.

Później Sabalenka objęła prowadzenie 6:5, a błędy serwisowe Rybakiny pozwoliły jej wygrać drugą partię. Kazaszka znakomicie zareagowała w trzecim secie, prezentując niemal bezbłędny serwis. W trzech pierwszych gemach serwisowych Rybakina oddała przeciwniczce zaledwie jeden punkt i ostatecznie przypieczętowała swoje zwycięstwo.

"Trudno mi znaleźć teraz słowa. To był niesamowity turniej. Nie spodziewałam się czegoś takiego. Tuż przed nim walczyłam z kontuzją i nagle wszystko zaczęło iść po mojej myśli" - powiedziała Rybakina.

Nowa liderka rankingu WTA

Zaledwie dziewięć dni przed rozpoczęciem US Open Rybakina wycofała się z turnieju w Cincinnati. Powodem był problem ze ścięgnem Achillesa podczas ćwierćfinałowego meczu z Igą Świątek. Aryna Sabalenka po raz czwarty z rzędu zagrała w finale turnieju w Nowym Jorku. Za zwycięstwo Rybakina otrzymała 5,5 miliona dolarów.

Jeszcze przed finałowym starciem było jasne, że to Rybakina obejmie prowadzenie w rankingu WTA, zastępując Sabalenkę. Dla Kazaszki było to 10. zwycięstwo nad aktualną liderką rankingu. Wcześniej sześciokrotnie wygrywała w takiej sytuacji z Sabalenką, a czterokrotnie pokonała Igę Świątek.