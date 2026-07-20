Marc Cucurella wyśmiał Lionela Messiego. Hiszpan oskarża go o dziecinne zachowanie w finale MŚ

W trakcie finału mistrzostw świata Lionel Messi zażądał usunięcia z boiska Marka Cucurelli .

. Reprezentant Argentyny zarzucił Hiszpanowi ukrywanie słów w krytycznym momencie meczu.

Defensor reprezentacji Hiszpanii ostro odpowiedział na zarzuty, nazywając zachowanie rywala "dziecinnym".

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Lionel Messi żądał czerwonej kartki dla rywala. Kuriozalna sytuacja przed dogrywką

Napięcie na murawie podczas finału MŚ wyczuwalne było od pierwszych minut. Przy bezbramkowym remisie, niedługo przed rozpoczęciem dogrywki, Marc Cucurella zamienił kilka słów z Lionelem Messim. Zbliżając się do rywala, hiszpański zawodnik na chwilę przyłożył rękę do ust, ale szybko ją opuścił.

Argentyńczyk natychmiast zareagował na to zachowanie i udał się do arbitra Slavko Vinčicia. Próbował przekonać sędziego, by ten pokazał rywalowi czerwoną kartkę za zasłanianie ust podczas rozmowy. Ostatecznie rozjemca spotkania nie dopatrzył się w tym przewinienia, co wywołało wściekłość Messiego.

Marc Cucurella oburzony zachowaniem Lionela Messiego. "To było dziecinne"

Dziennikarze zapytali Marka Cucurellę o ten incydent po zakończeniu spotkania. Hiszpański defensor nie ukrywał zaskoczenia reakcją wielokrotnego zdobywcy Złotej Piłki i skomentował całe zamieszanie.

- Mówiłem mu tylko, że jego koledzy z drużyny grają zbyt agresywnie. Nawet nie zdawałem sobie sprawy, że moja ręka jest blisko ust, od razu ją cofnąłem

Hiszpan nie powstrzymał się przed bezpośrednim atakiem w stronę argentyńskiej legendy, oceniając jego zachowanie zaledwie dwoma słowami.

- Nie musiał się tak zachowywać. To było dziecinne

Incydent nie miał wpływu na radość hiszpańskich zawodników z wywalczonego tytułu mistrzowskiego. Mistrzowie wracają do ojczyzny, gdzie w Madrycie zaplanowano wielką uroczystość, w której weźmie udział król Filip VI i ogromna liczba kibiców.

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- Zasłużyliśmy na dobrą imprezę