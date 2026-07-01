Kapitan rewelacji mistrzostw świata oskarżony o gwałt! Śledztwo w toku

Skandal w reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka. Ryan Mendes oskarżony o gwałt

Dziennikarze „New Zealand Herald” ujawnili tożsamość podejrzewanego gracza na podstawie obszernej dokumentacji oraz licznych źródeł, potwierdzając wcześniejsze doniesienia o policyjnym dochodzeniu trwającym w Nowej Zelandii. Najskuteczniejszy snajper w historii kadry Republiki Zielonego Przylądka miał dopuścić się napaści na tle seksualnym wobec Brazylijki, która pracowała jako tłumaczka podczas marcowego turnieju FIFA Series. Zgodnie z licznymi raportami pokrzywdzona zeznała, że zawodnik wtargnął do jej pokoju z użyciem siły i dokonał gwałtu. W mediach tradycyjnych oraz społecznościowych zaczęły krążyć fotografie ukazujące rzekome obrażenia kobiety. Postępowanie służb jest wciąż w toku, a piłkarzowi nie postawiono do tej pory oficjalnych zarzutów.

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Już w maju portal „The Athletic” informował, że nowozelandzkie władze przyglądają się rzekomemu incydentowi z udziałem anonimowego wówczas reprezentanta Republiki Zielonego Przylądka. W tamtym czasie lokalna policja, międzynarodowa federacja FIFA oraz rodzimy związek piłkarski zgodnie odmawiały jakichkolwiek komentarzy w tej sprawie. Podczas wspominanego turnieju FIFA Series drużyna oskarżonego zmierzyła się 27 marca z Chile, a trzy dni później zagrała z Nową Zelandią.

Mimo ciążących oskarżeń 36-letni napastnik przebywa wraz z drużyną narodową na mistrzostwach świata i aktywnie bierze w nich udział. Kapitan zespołu wystąpił we wszystkich trzech spotkaniach grupowych, spędzając na murawie łącznie 251 minut. Jego reprezentacja sensacyjnie zremisowała z Hiszpanią (0:0), Urugwajem (2:2) oraz Arabią Saudyjską (0:0). Te znakomite rezultaty zapewniły zespołowi historyczny awans do fazy pucharowej, czyniąc Republikę Zielonego Przylądka najmniejszym państwem, któremu udała się ta sztuka.

Kolejną szansą na występ dla podejrzewanego zawodnika będzie zaplanowane na 3 lipca starcie 1/16 finału mistrzostw świata, w którym jego drużyna powalczy z reprezentacją Argentyny na stadionie w Miami.

🚨🚨| BREAKING: Cape Verde Captain Ryan Mendes Accused of Raping Translator Prior to Historic World Cup Knockout Stage. {@nypost} pic.twitter.com/C3tpShWSnM— Goals Side (@goalsside) June 29, 2026