Aryna Sabalenka w niezwykle odważnej sesji. Tenisistka pokazała gorące kadry

Spis treści Odważne zdjęcia w sieci. Aryna Sabalenka zapozowała przed obiektywem

Liderka światowego zestawienia tenisistek wciąż utrzymuje pierwszą pozycję, jednak po zmaganiach w Toronto jej przewaga nad goniącą ją Jeleną Rybakiną stopniała do czterech punktów. Białoruska zawodniczka wyraźnie przechodzi trudniejszy okres w swojej karierze, a na triumf w turnieju czeka od marca, kiedy to zgarnęła tak zwany „słoneczny dublet”, wygrywając imprezy w Indian Wells oraz Miami Open. Słabszą formę Aryny Sabalenki było widać także w jej inauguracyjnym starciu podczas zawodów w Cincinnati. Chociaż udało jej się ostatecznie pokonać Talię Gibson wynikiem 6:2, 7:6, to w drugiej partii tego spotkania napotkała spore trudności na korcie. Jej kolejną przeszkodą w drabince turniejowej będzie Chinka Xinyu Wang.

Odważne zdjęcia w sieci. Aryna Sabalenka zapozowała przed obiektywem

Aryna Sabalenka nie traci jednak rezonu i nadal zachwyca swoich obserwatorów na platformie Instagram, gdzie udostępniła niezwykle śmiałe ujęcia ze współpracy z redakcją „Time”. Zbliżający się wielkimi krokami wielkoszlemowy US Open, w którym będzie bronić mistrzowskiego tytułu, stał się doskonałą okazją, by amerykańskie czasopismo umieściło ją na pierwszej stronie. Na opublikowanych fotografiach widać, jak roznegliżowana gwiazda kortów zmysłowo pozuje na boisku do koszykówki, chwytając się siatki. Sama tenisistka postanowiła krótko podsumować to wydarzenie. „Tak sobie wisiałam. Oto kulisy mojej sesji zdjęciowej dla 'Time'” – napisała Białorusinka w swoich mediach społecznościowych.

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