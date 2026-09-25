Nielegalne e-papierosy w Jabłonowie. Zatrzymano dwóch obcokrajowców

Działania operacyjne w powiecie piaseczyńskim

Policjanci z Komendy Stołecznej Policji po raz kolejny przeprowadzili na terenie powiatu piaseczyńskiego działania wymierzone w osoby zajmujące się dystrybucją e-papierosów bez polskiej akcyzy. Funkcjonariusze udali się na posesję w miejscowości Jabłonów, gdzie mieszczą się magazyny z towarem trafiającym na nocny bazar w Wólce Kosowskiej. Na miejscu mundurowi zauważyli dwa pojazdy, Renault Clio oraz Opla Movano. Przy samochodach stali mężczyźni, którzy w pewnej chwili zaczęli wyładowywać z jednego z aut kartony i stelaże do stołów.

Nielegalny towar ukryty w samochodach

W związku z podejrzeniem posiadania wyrobów bez akcyzy policjanci wylegitymowali 36-letniego obywatela Indii oraz 20-letniego obywatela Pakistanu. Podczas dalszych czynności funkcjonariusze przeszukali Opla Movano oraz zaparkowanego nieopodal Forda Transita, do którego kluczyki znaleźli wewnątrz Opla. W obu pojazdach policjanci zabezpieczyli 2540 sztuk e-papierosów bez polskich znaków skarbowych. Nielegalne produkty zawierały łącznie prawie 70 litrów płynu z zawartością nikotyny.

Zarzuty dla zatrzymanych mężczyzn

Zatrzymani mężczyźni przyznali w rozmowie z funkcjonariuszami, że zabezpieczony przez służby towar należy do nich. Potwierdzili również, że wspólnie zajmują się sprzedażą e-papierosów bez polskiej akcyzy na nocnym bazarze w Wólce Kosowskiej. 36-latek oraz 20-latek odpowiedzą teraz za przechowywanie wyrobów akcyzowych bez polskich znaków skarbowych, działając wspólnie i w porozumieniu. Ich działalność naraziła Skarb Państwa na stratę ponad 350 000 zł z tytułu nieodprowadzonego podatku akcyzowego.

Źródło: Policja.pl