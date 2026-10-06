Zaskakujące sceny przed meczem Bośnia - Polska. Tak Bośniacy potraktowali Polaków

Bośniacy zaskoczyli podczas polskiego hymnu

Obiekty piłkarskie na Bałkanach zawsze kojarzyły się z fanatycznym wsparciem dla swoich, jednak tym razem kibice udowodnili, że potrafią z szacunkiem podejść do przyjezdnych. Gdy na stadionie w Zenicy rozbrzmiał „Mazurek Dąbrowskiego”, śpiewany przez naszych graczy i fanów, reakcja miejscowych przeszła najśmielsze oczekiwania. Zamiast wrogości, z trybun gospodarzy posypały się rzęsiste i szczere oklaski.

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Zdarzenie szybko zostało odnotowane przez dziennikarzy śledzących mecz. Mateusz Ligęza z Radia ZET napisał w sieci, że bośniaccy fani pięknie docenili polski hymn brawami. Dziennikarz zamieścił film, na którym dokładnie widać i słychać, z jaką estymą kibice w Zenicy podeszli do odgrywanego „Mazurka Dąbrowskiego”.

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Polacy oszukali policję przed meczem z Bośnią?!

Mimo drobiazgowych przeszukań przy wejściach, części fanów z Polski udało się przemycić na obiekt pirotechnikę. Zaskakujące doniesienia na ten temat momentalnie rozeszły się w tamtejszych mediach.

Portal avaz.ba poinformował, że nasi kibice zmylili służby porządkowe w Zenicy. Dziennikarze byli pełni podziwu dla garstki polskich sympatyków, którzy usiedli między kibicami Bośni, a nie w sektorze dla gości - dodając, że mało kto zdobyłby się na tak ryzykowny krok na tym gorącym terenie.

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Wszystko odbyło się w naprawdę poprawnej atmosferze, bez żadnych incydentów, co nieczęsto zdarza się polskim kibicom ze względu na ich reputację zaciekłych chuliganów gotowych na incydenty

– ocenili bośniaccy dziennikarze. Ostatecznie jednak to gospodarze cieszyli się ze zwycięstwa, a Polacy schodzili z murawy pokonani 1:0.