Wyniki badań płci Lin Yu-Ting. World Boxing podjęło ostateczną decyzję w sprawie rywalki Julii Szeremety

Zawodniczka z Chińskiego Tajpej budziła ogromne emocje podczas ostatniego turnieju olimpijskiego we Francji. Atmosfera wokół niej zgęstniała, ponieważ w 2023 roku wspólnie z Imane Khelif dostała zakaz startów w mistrzostwach globu. Azjatka całkowicie zignorowała medialną burzę i pewnie sięgnęła po najcenniejszy laur, wygrywając walkę o złoto w kategorii do 57 kilogramów z Polką Julią Szeremetą.

Za usunięcie wspomnianych pięściarek z rywalizacji odpowiadała Międzynarodowa Federacja Bokserska. Sytuacja zmieniła się podczas paryskich zawodów, gdy kontrolę nad turniejem przejął Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Obecnie głównym organem nadzorującym olimpijski boks jest federacja World Boxing.

Nowy organ zarządzający wprowadził w sierpniu 2025 roku bardzo restrykcyjne zasady dopuszczania do zawodów. Nowe regulacje zakładały konieczność przechodzenia badań wykrywających geny typowe dla mężczyzn. W początkowej fazie procedur zarówno Lin Yu-Ting, jak i Imane Khelif otrzymały zakaz występów pod szyldem tej instytucji.

13

Wyniki badań płci Lin Yu-Ting. Apelacja rywalki Szeremety

Przełom w sprawie azjatyckiej mistrzyni olimpijskiej nastąpił po formalnym odwołaniu, które złożyła Chińsko-Tajwańska Federacja Bokserska. Działacze World Boxing wnikliwie przeanalizowali dostarczoną dokumentację medyczną i oficjalnie uznali prawo zawodniczki do startów w kobiecej drabince turniejowej.

W opublikowanym oświadczeniu zaznaczono wyraźnie, że wnioski Komisji Medycznej są jednoznacznie pozytywne, co definitywnie zatwierdza status pięściarki.

Dzięki przychylnej decyzji Lin Yu-Ting otrzymała zielone światło na start w mistrzostwach Azji. Turniej ten zaplanowano na końcówkę marca na terytorium Mongolii.