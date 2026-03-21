Natalia Bukowiecka z historycznym rekordem i medalem. Wcześniej uderzyła we władze

Polska biegaczka wywalczyła srebrny krążek halowych mistrzostw świata na dystansie 400 metrów , przy okazji poprawiając rekord kraju czasem 50,83 s.

Wyczyn Natalii Bukowieckiej ma tym większą wagę, że osiągnęła go w biegu finałowym, którego dziwaczny system otwarcie potępiała.

Sprinterka przekuła niezadowolenie w czystą energię startową, udowadniając swoją wartość w walce o najważniejsze trofea.

Co dokładnie musiała przezwyciężyć nasza zawodniczka w drodze po ten historyczny rezultat?

Natalia Bukowiecka z rekordem Polski i medalem

Ten występ na długo zapisze się w kronikach krajowej lekkoatletyki. Chociaż Polka nie startowała z pozycji głównej faworytki, zademonstrowała na bieżni olbrzymią siłę. Uzyskany wynik 50,83 s stanowi nie tylko jej najlepsze osiągnięcie w karierze, ale jest również najszybszym czasem w historii startów reprezentantek Polski na 400 metrów w hali. Lepsza od naszej sprinterki okazała się wyłącznie faworyzowana zawodniczka z Holandii, co czyni srebro gigantycznym triumfem indywidualnym.

Warto zaznaczyć, że wicemistrzostwo zostało zdobyte w warunkach, które polska gwiazda ostro recenzowała zaledwie dzień wcześniej. O ostatecznym podziale miejsc na podium decydowały czasy uzyskane w dwóch osobnych biegach, zamiast tradycyjnej bezpośredniej rywalizacji, co spotkało się z ogromną krytyką ze strony startujących.

Polska biegaczka uderzyła w absurdalny system

Bezpośrednio po wygranym biegu półfinałowym, polska wicemistrzyni nie zamierzała ukrywać swojej wściekłości na zmianę regulaminu. Jej ostra ocena sytuacji błyskawicznie obiegła media.

- Myślę, że ten system nikomu się nie podoba, kibicom również - oceniała bez ogródek.

Kontrowersje dotyczyły przede wszystkim braku wpływu na końcowy rezultat. Startując w pierwszym z dwóch biegów, sprinterka nie miała pojęcia, jakie czasy padną w drugiej serii. W praktyce oznaczało to, że mogła minąć linię mety jako pierwsza w swojej grupie, a i tak wrócić do domu z pustymi rękami.

- Jestem w pierwszym finale, więc nawet jeśli go wygram, mogę zostać bez medalu. Nie rozumiem tego - stwierdziła zrezygnowana Bukowiecka.

Ostatecznie gigantyczne nerwy i sportowa złość zadziałały na reprezentantkę Polski motywująco, prowadząc ją wprost na drugi stopień podium i do historycznego rekordu kraju.

Srebro halowych mistrzostw świata wielkim sukcesem

Pomimo wielu wątpliwości wokół formatu zawodów, biegaczka zachowała przed startem sporo pokory. Kiedy po półfinale zapytano ją, czy interesuje ją wyłącznie pierwsze miejsce, zawodniczka udzieliła bardzo stonowanej odpowiedzi, która z perspektywy czasu brzmi jeszcze bardziej wymownie.