Reprezentacja Polski w trzecim koszyku przed eliminacjami Euro 2028. Czeka nas piekielnie trudne zadanie

Spis treści Eliminacje Euro 2028. Podział na koszyki i potencjalni rywale Polaków

Polscy piłkarze sami utrudnili sobie batalię o wyjazd na turniej Euro 2028, którego gospodarzami będą Anglia, Szkocja, Walia i Irlandia. Bolesne skutki przyniosła słaba gra w edycji 2026/27 Ligi Narodów, zwieńczona przegraną z Rumunią oraz pozostaniem w dywizji B. Przez te niepowodzenia biało-czerwonych czeka wyjątkowo wyboista przeprawa w nadchodzących kwalifikacjach, a sama ceremonia losowania grup dostarczy kibicom wielu nerwów.

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Zespół narodowy trafił do trzeciego koszyka, co stanowi dla nas fatalny scenariusz. Taki układ sił sprawi, że w nadchodzących zmaganiach grupowych Polacy będą musieli stawić czoła dwóm teoretycznie znacznie silniejszym reprezentacjom, losowanym z pierwszego oraz drugiego koszyka. Wywalczenie bezpośredniej kwalifikacji na mistrzostwa stanie się przez to niezwykle skomplikowanym zadaniem.

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Eliminacje Euro 2028. Podział na koszyki i potencjalni rywale Polaków

Ceremonię losowania grup kwalifikacyjnych zaplanowano na 6 grudnia 2026 roku w Belfaście. Chociaż ostateczny wygląd poszczególnych koszyków rozstrzygnie się dopiero po ostatniej serii gier w Lidze Narodów, to obecność polskiej kadry w trzecim zestawieniu jest już przesądzona.

Najwyższy koszyk otwierają futbolowi giganci, wśród których znajdują się Hiszpania, Francja, Anglia, Belgia, Portugalia oraz Włochy. Rywalizacja z choćby jednym z tych faworytów będzie ogromną przeprawą, a przecież z drugiego koszyka dołączą jeszcze tak wymagający przeciwnicy jak Austria, Szwajcaria, Turcja, Szwecja czy Węgry. Nasza drużyna narodowa znalazła się natomiast w trzeciej grupie, dzieląc miejsce z Rumunią, Szkocją, Ukrainą oraz Albanią.

Regulamin rozgrywek zakłada podział uczestników na dwanaście grup eliminacyjnych. Pewny wyjazd na Euro 2028 zapewnią sobie triumfatorzy każdej z grup i osiem najlepszych zespołów z drugich lokat. Drużyny, którym ta sztuka się nie uda, poszukają swojej szansy w zaplanowanych na marzec 2028 roku barażach. Właściwe zmagania kwalifikacyjne ruszą wiosną 2027 roku, a polscy reprezentanci na własne życzenie postawili się przed nimi w bardzo trudnym położeniu.

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