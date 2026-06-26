Barka pełna niespodzianek dopływa do Krakowa. Sprawdź, co przygotowała znana sieć

W tym roku akcja zorganizowana pod hasłem #SephoraSummerVibesOnTour odbywa się w dwóch polskich miastach – w Warszawie oraz w Krakowie. Uczestnicy mogą liczyć na wydzieloną przestrzeń, gdzie znajdą makijażowe inspiracje, wezmą udział w grach i odbiorą niespodzianki. Jeśli nie masz możliwości pojawienia się na żywo, organizatorzy przygotowali drugą edycję popularnej internetowej gry z imponującą pulą ponad stu tysięcy nagród do wygrania.

Spektakularny start w Warszawie. Tłumy mieszkańców na bulwarach

Pierwszy przystanek trasy zaplanowano w stolicy w dniach 19–21 czerwca. Barka Marina, zacumowana na Bulwarze Smitha-Pattona, przyciągnęła prawdziwe rzesze fanów, mimo wysokich temperatur powietrza. Goście z dużym zaangażowaniem włączali się w przygotowane zabawy, udowadniając, że letnie wydarzenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem lokalnej społeczności.

Letnia trasa zmierza do Krakowa. Zobacz, gdzie odbędzie się impreza

Po udanym starcie w Warszawie barka przygotowuje się do finałowego przystanku. Wydarzenie przeniesie się do Krakowa, gdzie w dniach od 31 lipca do 2 sierpnia będzie cumować przy Bulwarze Czerwieńskim. Na Barce Nasza Rzeka na uczestników znów czeka mnóstwo atrakcyjnych punktów programu.

Wejdź na pokład i odbierz paszport pełen atrakcji

Podczas tegorocznej odsłony kampanii wykorzystano specjalnie zaaranżowaną barkę, która pełni funkcję tętniącego życiem wakacyjnego centrum. Goście mają do dyspozycji dziesięć różnorodnych stref tematycznych, w których mogą poznać najnowsze trendy oraz hity z internetu, idealnie wpisujące się w letni nastrój.

Każda osoba odwiedzająca to miejsce otrzymuje wyjątkowy paszport, który otwiera drzwi do świata wakacyjnych inspiracji kosmetycznych.

Wśród przygotowanych atrakcji znalazły się:

Strefa MAKEUP VIBE z prezentacją aktualnych trendów – możliwość przetestowania stylizacji DAYLIGHT TOUCH oraz MIDNIGHT SPARK stworzonych przez wizażystów.

Strefa GOOD HAIR VIBE, gdzie eksperci oferują ekspresowe fryzury i upięcia nawiązujące do internetowych hitów.

Strefy TAG YOUR VIBE & CHARM YOUR VIBE – przestrzeń do kreatywnego tworzenia własnych breloków czy dodatków do letnich ubrań.

Strefy HIT YOUR VIBE & CATCH THE VIBE oferujące rozrywkowe zadania z nagrodami.

Strefy STAMP ON VIBE i PHOTO VIBE z idealnymi tłami do pamiątkowych zdjęć na profile społecznościowe.

To jednak nie koniec niespodzianek. Zebranie co najmniej sześciu pieczątek do paszportu gwarantuje otrzymanie drobnego upominku. Ponadto dla pięćdziesięciu pierwszych osób, które odwiedzą imprezę w danym mieście, przygotowano dodatkowe pakiety prezentowe.

Weź udział w internetowej grze i zdobądź cenne nagrody

Równolegle ruszyła wakacyjna gra online pod nazwą Sephora Summer Vibes Game On, przeznaczona dla członków klubu lojalnościowego Unlimited. Po założeniu konta i wypełnieniu krótkiego formularza gracze dołączają do wirtualnych drużyn, z którymi wyruszają w podróż trwającą siedem tygodni po różnych letnich lokalizacjach. Każdy tydzień przynosi nowe zadania i pule nagród. Wśród ponad 100 tysięcy upominków znalazły się:

karty prezentowe do perfumerii,

zestawy produktów znanych marek,

bilety na wydarzenia kulturalne i dostępy do audiobooków,

podarunki od rodzimych projektantów mody,

doładowania konta Unlimited,

specjalne zniżki na zakupy.

Najaktywniejsi gracze mają szansę na zdobycie głównych wygranych:

czterodniowej wycieczki dla dwóch osób na Sephorię (wartość: 20 000 zł),

pakietu na roczne zakupy w perfumerii (wartość: 10 000 zł),

trzydziestu paczek Surprise Bags z hitami kosmetycznymi (wartość ok. 1000 zł każda).

Organizatorzy zapraszają do udziału w krakowskim evencie na żywo oraz do dołączenia do wirtualnej zabawy. Bez względu na formę uczestnictwa, letnia kampania ma dostarczyć wyjątkowych emocji i wielu inspiracji kosmetycznych.

Autor: Sephora/ Materiały prasowe

Autor: Sephora/ Materiały prasowe