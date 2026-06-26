Liga Narodów siatkarzy. Które miejsce zajmują biało-czerwoni?

Polska pnie się w tabeli rozgrywek

Reprezentacja Polski zapisała na swoim koncie kolejne cenne zwycięstwo. Biało-czerwoni rozegrali wyrównane spotkanie z drużyną narodową Turcji. Mecz ostatecznie zakończył się wygraną Polaków po zaciętym tie-breaku. Był to już drugi z rzędu tryumf naszej kadry odniesiony w decydującej partii. Dzięki wywalczonym punktom polska drużyna awansowała na szóste miejsce w klasyfikacji.

Po sześciu dotychczasowych występach Polacy mają w dorobku cztery zwycięstwa i dwie porażki. Taki bilans spotkań pozwolił zgromadzić na koncie jedenaście punktów. Liderem zestawienia jest obecnie reprezentacja Stanów Zjednoczonych z piętnastoma punktami po pięciu wygranych i jednej porażce. Na drugiej pozycji plasuje się niepokonana dotąd drużyna Japonii. Azjatycki zespół zgromadził czternaście punktów w zaledwie pięciu rozegranych meczach.

Z kim zagrają polscy siatkarze?

W piątek reprezentanci Polski mają zaplanowany dzień przerwy na niezbędną regenerację sił. Do sportowej rywalizacji powrócą w sobotę podczas turnieju rozgrywanego w Gliwicach. Tego dnia polski zespół zmierzy się z reprezentacją Niemiec. Z kolei w niedzielę przeciwnikiem biało-czerwonych przed własną publicznością będzie drużyna narodowa Argentyny. Następnie kadra uda się na kolejny etap rywalizacji bezpośrednio do Stanów Zjednoczonych.

Turniej w Chicago potrwa od 15 do 20 lipca, a Polacy zmierzą się tam z Bułgarią, Brazylią, Francją oraz USA. Celem całego cyklu fazy grupowej jest awans do turnieju finałowego. Finałowe zmagania drugi rok z rzędu zostaną rozegrane w chińskim mieście Ningbo. Rywalizacja o ostateczne trofeum odbędzie się w terminie od 29 lipca do 2 sierpnia. Bezpośredni awans uzyska siedem najwyżej sklasyfikowanych drużyn oraz reprezentacja Chin jako gospodarz imprezy.