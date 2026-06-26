Daniel Castellani nie żyje. Były trener Polaków miał 65 lat

Zmarł Daniel Castellani, były selekcjoner reprezentacji Polski

Argentyńska Federacja Piłki Siatkowej poinformowała w czwartkowy wieczór, 25 czerwca, o śmierci Daniela Castellaniego. W komunikacie przekazano, że wybitny sportowiec i szkoleniowiec zmarł po długiej walce z nowotworem. Przekazano również wyrazy współczucia dla rodziny i przyjaciół w tych najtrudniejszych chwilach. Przedstawiciele argentyńskiej siatkówki przypomnieli, że Castellani był postacią wybitną w historii dyscypliny, wyróżniając się jako wielki lider na parkiecie i ławce trenerskiej. Zaznaczono również, że jego wkład i wyjątkowa postawa na stałe zapiszą się w annałach sportu w Argentynie, a zmarłemu wyrażono ogromną wdzięczność.

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Jako siatkarz mógł pochwalić się świetnymi wynikami, zdobywając m.in. brąz na mistrzostwach świata w 1982 roku i igrzyskach w 1988. Swoje pierwsze kroki w pracy szkoleniowej stawiał od 1993 roku w reprezentacji swojego kraju. Z Polską był związany od 2006 roku, gdzie przez trzy sezony prowadził Skrę Bełchatów do wielu triumfów na arenie krajowej i międzynarodowej.

Największym sukcesem argentyńskiego trenera było poprowadzenie Biało-Czerwonych w 2009 roku do pierwszego w dziejach naszego kraju mistrzostwa Europy w Turcji. Polską kadrą kierował do 2010 roku. Później pracował jeszcze z polskimi klubami – w latach 2012-2013 trenował ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle, a od 2020 do 2021 roku dowodził siatkarzami Indykpolu AZS Olsztyn.

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Daniel Castellani pracował także w wielu innych uznanych europejskich klubach, trenując między innymi Fenerbahce, Olympiakos Pireus oraz Sir Safety Perugię. Oprócz reprezentacji Argentyny i Polski miał okazję pełnić funkcję selekcjonera kadry Finlandii, a także pracować z drużyną kobiet z Argentyny. Odszedł po walce z nowotworem, mając zaledwie 65 lat.

Nie żyje Daniel Castellani, były selekcjoner reprezentacji Polski. W ostatnich latach walczył z nowotworem. Miał 65 lat.Poprowadził biało-czerwonych do historycznego mistrzostwa Europy. Foto: FAVB. pic.twitter.com/c69qTZkjkD— Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) June 25, 2026

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