Awans Huberta Hurkacza w rankingu ATP. Polak powtórzył wynik sprzed 17 miesięcy

W opublikowanym w poniedziałek zestawieniu ATP Hubert Hurkacz przesunął się z 30. na 28. lokatę. Identyczną pozycję Wrocławianin zajmował ostatnio w maju 2025 roku, po czym jego karierę wyhamowały uciążliwe problemy zdrowotne, w tym operacje kolana i długa przerwa w treningach. Konsekwencją tych trudności był dotkliwy spadek formy, a w czerwcu 2026 roku tenisista znalazł się nawet poza czołową setką, plasując się na 103. miejscu. Ostatnie udane turnieje rozegrane na azjatyckich kortach pozwoliły mu sukcesywnie odbudowywać pozycję i zameldować się z powrotem w gronie trzydziestu najlepszych graczy świata.

Przed reprezentantem Polski kolejne wyzwanie podczas zawodów ATP 500 w Bazylei. Pierwszym przeciwnikiem naszego rodaka na szwajcarskich kortach będzie Zizou Bergs.

Na pierwszej pozycji światowej listy wciąż utrzymuje się Jannik Sinner, jednak uraz włoskiego gracza przekreśla jego szanse na pozostanie liderem do końca roku. Wyprzedzi go sklasyfikowany obecnie na drugiej pozycji Alexander Zverev. Dzieli ich w tej chwili różnica siedmiuset punktów. Trzecie miejsce zajmuje Hiszpan Carlos Alcaraz, choć jego dystans do czołowej dwójki jest już niezwykle wyraźny.

W najlepszej setce rankingu znajduje się jeszcze jeden reprezentant Polski, czyli Kamil Majchrzak, który osunął się z 78. na 82. miejsce. Pochodzący z Piotrkowa Trybunalskiego zawodnik musiał przedwcześnie zakończyć swoje tegoroczne starty ze względu na dokuczające mu kłopoty z kolanem.

Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 26 października:

1. (1) Jannik Sinner (Włochy) 10450 pkt

2. (2) Alexander Zverev (Niemcy) 9750

3. (3) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 5610

4. (4) Ben Shelton (USA) 4680

5. (5) Daniił Miedwiediew (Rosja) 3860

6. (6) Flavio Cobolli (Włochy) 3690

7. (7) Felix Auger-Aliassime (Kanada) 3515

8. (10) Arthur Fils (Francja) 3425

9. (9) Frances Tiafoe (USA) 3380

10. (8) Alex de Minaur (Australia) 3280

...

28. (30) Hubert Hurkacz (Polska) 1585

82. (78) Kamil Majchrzak (Polska) 725

213. (214) Maks Kaśnikowski (Polska) 264

301. (300) Daniel Michalski (Polska) 179