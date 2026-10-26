Żółte plamy na poduszce znikną w mig. Ten prosty trik z octem to hit

Żółte plamy z potu na poduszkach to powszechny problem, wynikający z rzadkiego prania wkładów, a nie tylko poszewek.

Poznaj rewolucyjny domowy trik, który skutecznie usunie uporczywe zacieki, zanim wrzucisz poduszkę do pralki.

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Sposób na usunięcie żółtych plam z potu z poduszki. Zrób to przed upraniem jej w pralce

Częsta wymiana poszewek to jedno, ale wiele osób zapomina o odświeżaniu samych wkładów. To błąd, ponieważ poduszki chłoną pot niczym gąbka, zwłaszcza podczas upalnych nocy. Regularne pranie poduszek pozwala pozbyć się nie tylko nieestetycznych, żółtych zacieków, ale także kurzu i namnażających się alergenów. Eksperci radzą, by prać je co najmniej raz na dwa miesiące, zważywszy na bezpośredni kontakt z głową. Niestety, usunięcie opornych, żółtych plam z potu w tradycyjnym cyklu prania często kończy się fiaskiem. Zamiast płacić za profesjonalne usługi w pralni, z powodzeniem można uprać poduszkę w pralce. Kluczem do sukcesu jest wcześniejsze przygotowanie materiału przed wrzuceniem go do bębna. Zbawienny w tym przypadku okazuje się zwykły ocet.

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Dodaj 1/3 szklanki do wody i spryskaj żółte plamy na poduszce, potem wrzuć do pralki. Zadziała na nie jak odplamiacz

Działanie octu opiera się na kwasie octowym, który doskonale radzi sobie z rozpuszczaniem białek i soli mineralnych zawartych w pocie, odpowiedzialnych za przebarwienia. Wystarczy połączyć 1/3 szklanki octu spirytusowego z taką samą ilością wody. Tak przygotowaną miksturę należy obficie nanieść na zżółknięte plamy i zostawić na około 60 minut. Po tym czasie wystarczy wyprać poduszkę w pralce, stosując się do informacji zamieszczonych na metce przez producenta.

Zasady prania poduszek w pralce

Piorąc w pralce poduszki z syntetycznym wypełnieniem, trzeba pamiętać o kilku ważnych zasadach. Temperatura wody nie powinna przekraczać 40 stopni Celsjusza, a wirowanie należy ustawić na maksymalnie 400 obrotów, by nie zniszczyć wypełnienia. Trudniejszym wyzwaniem są poduszki z pierza – te bezpieczniej powierzyć specjalistom. Jeżeli decydujemy się na pranie domowe, do bębna warto dorzucić kilka piłeczek tenisowych. Ich uderzenia zapobiegną zbijaniu się naturalnego wypełnienia. W tym przypadku konieczny jest delikatny cykl i temperatura maksymalnie 30 stopni. Niezależnie od rodzaju wkładu, bezwzględnie odradza się stosowanie płynów zmiękczających, które osadzają się na włóknach i trwale niszczą ich strukturę.