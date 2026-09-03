Polskie siatkarki awansowały do półfinału. Kto będzie ich rywalem?

Historyczny awans polskich siatkarek

Biało-czerwone odniosły ważne zwycięstwo w Stambule. Polskie siatkarki pokonały Holenderki 3:1 (25:16, 20:25, 25:20, 25:23). To oznacza awans do strefy medalowej tegorocznego turnieju.

Reprezentacja Polski wraca do czołowej czwórki mistrzostw Europy. Biało-czerwone zagrają w półfinale pierwszy raz od siedmiu lat. W 2019 roku w Ankarze nie udało im się zdobyć medalu.

Z kim zagrają polskie siatkarki?

W najbliższą sobotę czeka je bardzo trudne zadanie. W półfinale zagrają z mistrzyniami olimpijskimi, reprezentacją Włoch. Ten mecz zadecyduje o awansie do wielkiego finału.

Ostatni medal mistrzostw Europy Polki wywalczyły kilkanaście lat temu. W 2009 roku w Łodzi reprezentacja zdobyła brązowy krążek. W ostatnim meczu ćwierćfinałowym Turcja zagra z Niemcami.