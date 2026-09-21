Mistrzostwa Europy siatkarzy wkraczają w decydującą fazę. Kto powalczy o awans?

Kto awansował do najlepszej ósemki turnieju?

W poniedziałek rozegrano ostatnie mecze w ramach 1/8 finału obecnego czempionatu. Zmagania w Turynie przyniosły rozstrzygnięcia, które ostatecznie ukształtowały pełną drabinkę pucharową. Reprezentacja Belgii pokonała czeską drużynę narodową wynikiem 3:1 i zagwarantowała sobie dalszą grę. Z kolei Słoweńcy bardzo pewnie wygrali z serbskim zespołem bez straty seta, notując rezultat 3:0. Tym samym dołączyli do wcześniej zakwalifikowanych ekip z Polski, Niemiec, Francji, Rumunii, Finlandii oraz Włoch.

Zwycięskie zespoły z poniedziałkowych spotkań spotkają się w bezpośrednim starciu o awans. Mecz pomiędzy Belgią a Słowenią zostanie rozegrany w najbliższą środę w Turynie. Wygrany z tego pojedynku zmierzy się w półfinale z triumfatorem wtorkowego spotkania Polska – Niemcy, które zaplanowano w bułgarskiej Sofii. Drabinka turniejowa ułożyła się w taki sposób, że kibice mogą spodziewać się bardzo wyrównanych widowisk na najwyższym poziomie sportowym. Organizatorzy dbają o to, aby wszystkie obiekty były perfekcyjnie przygotowane na te istotne zmagania.

Kiedy zaplanowano mecze w strefie medalowej?

Pozostałe pary ćwierćfinałowe również powalczą o cenne przepustki do strefy medalowej na dwóch różnych europejskich arenach. We wtorek w Sofii reprezentacja Francji rozegra oficjalne spotkanie przeciwko Rumunii. Z kolei dzień później w Turynie włoscy siatkarze podejmą reprezentację Finlandii przed własną publicznością. Każda z drużyn walczy o awans do decydującej fazy mistrzostw, gdzie stawką będą medale tej prestiżowej imprezy. Zespoły, które awansują do najlepszej czwórki, przeniosą się następnie do kolejnego włoskiego miasta.

Ostateczna rywalizacja w strefie medalowej odbędzie się w słynnym Mediolanie. Zgodnie z oficjalnym terminarzem rozgrywek półfinałowe pojedynki zaplanowano dokładnie na 25 września. Przegrani z tych spotkań zmierzą się w meczu o brązowy medal, który odbędzie się zaledwie dzień później. Tego samego dnia, 26 września, rozegrany zostanie również wielki finał, wyłaniający nowego mistrza Starego Kontynentu. Kibice siatkówki na całym świecie z niecierpliwością oczekują na te niezwykle ważne i pasjonujące rozstrzygnięcia.