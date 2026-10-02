Turniej WTA w Pekinie. Bolesna porażka Mai Chwalińskiej

Trudny mecz Chwalińskiej

Maja Chwalińska, startująca z numerem 17., rozpoczęła turniej WTA 1000 na twardych kortach w Pekinie od drugiej rundy dzięki wolnemu losowi. Jej rywalką była Ukrainka Dajana Jastremska, która wcześniej pokonała Amerykankę Caty McNally 6:3, 6:4.

Początek spotkania zwiastował wyrównaną walkę. Polska tenisistka, zajmująca 21. miejsce w rankingu WTA, po czterech gemach remisowała z Ukrainką. Obie zawodniczki zdołały się przełamać.

Dominacja Jastremskiej?

Sytuacja na korcie zmieniła się na korzyść Jastremskiej (111. WTA). Ukrainka wygrała trzy kolejne gemy. Chwalińska obroniła dwie piłki setowe, jednak ostatecznie to jej przeciwniczka wygrała pierwszą partię przy własnym serwisie.

Drugi set to całkowita dominacja niżej notowanej zawodniczki. Polka utrzymała podanie tylko raz, co przesądziło o jej porażce. Całe spotkanie trwało zaledwie 66 minut.

Wyniki Polek w Pekinie

Z turniejem w stolicy Chin pożegnały się już wcześniej Katarzyna Kawa i Magda Linette. Do drugiej rundy awansowała natomiast Magdalena Fręch, która zagra z Czeszką Nikolą Bartunkovą.

Iga Świątek (nr 8.), podobnie jak Chwalińska, rozpoczyna zmagania od drugiej rundy, gdzie jej rywalką będzie Chinka Xinyu Gao.