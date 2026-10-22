Porażka Pieczonki w deblu. Polak odpadł z turnieju ATP

Dwa tie-breaki w Ałmatach

Mecz ćwierćfinałowy debla podczas turnieju ATP 250 w Ałmatach charakteryzował się niesamowitą równowagą obu stron na kortach twardych. W obu setach żadnemu duetowi nie udało się zdobyć przełamania, a wynik meczu decydował się w tie-breakach.

Zwycięstwo 7:6 (8-6), 7:6 (7-2) odnieśli Yuki Bhambri z Indii i Amerykanin Ryan Seggerman. Był to pierwszy bezpośredni pojedynek tych zawodników w zawodowym tourze. Filip Pieczonka pozostawił po sobie dobre wrażenie, mimo że odpadł z rywalizacji.

Jak spisał się Polak?

Filip Pieczonka był jedynym reprezentantem Polski w zmaganiach na kortach w Kazachstanie. Polak wraz z bułgarskim partnerem walczył do ostatnich punktów, o czym świadczą wyniki poszczególnych setów, które zakończyły się różnicą zaledwie kilku piłek.

Polakowi nie udało się awansować do strefy medalowej turnieju ATP. Turniej tenisowy w Ałmatach to kolejna lekcja dla młodego Polaka, zdobyte doświadczenie może zaprocentować w przyszłych turniejach.