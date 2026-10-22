Iga Świątek na egzotycznych wakacjach. Kibice z Azji przyłapali ją przy śniadaniu

Spis treści Iga Świątek na urlopie

Pierwszy raz od czterech lat Iga Świątek nie weźmie udziału w wieńczącym sezon turnieju WTA Finals. Dzięki temu polska tenisistka zyskała przynajmniej dodatkowy czas na regenerację i relaks po wyczerpujących miesiącach na korcie.

"To był jeden z najbardziej wymagających sezonów w mojej karierze - pełen wyzwań, zmian i lekcji, z których wiele wyniosłam. Jestem szczególnie dumna z pracy, jaką wykonaliśmy w drugiej połowie roku oraz z postępów, które osiągnęłam. Daje mi to ogromną pewność co do tego, co przede mną. Ostatnie miesiące - a właściwie ostatnie lata - były niezwykle intensywne. Czuję, że potrzebuję odpoczynku, aby w pełni zregenerować organizm. I właśnie to zamierzam zrobić - tym razem poświęcę na to nieco więcej czasu"

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Krótko po ogłoszeniu decyzji tenisistka rozpoczęła urlop. Iga Świątek wybrała się na Malediwy, które są niezwykle chętnie odwiedzane przez tenisowe gwiazdy. Podróż z Chin, gdzie rozgrywała ostatnie mecze, na te urokliwe wyspy nie zajmuje wiele czasu. Dzięki temu zawodniczka mogła błyskawicznie rozpocząć wymarzony wypoczynek w zachwycającej scenerii.

Podczas relaksu na Malediwach, polska gwiazda natknęła się na parę swoich sympatyków z Azji. Fani poprosili ją o pamiątkowe fotografie, do których Świątek z uśmiechem i dużą dozą cierpliwości chętnie zapozowała.

Jeść śniadanie i trafić na Igę Świątek – co za niesamowite szczęście, haha! To się nazywa mieć farta, siedziała przy stoliku obok podczas posiłku. Do tego zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie, a ona jeszcze życzyła szefowi wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Szef jest tak podekscytowany, że aż go nosi, hahahaha! - napisał fan, publikując zdjęcia z Igą w chińskich mediach społecznościowych. Publikujemy je pod galerią z wakacyjnymi zdjęciami Świątek.

Iga Świątek na urlopie

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