Turniej WTA w Miami. Czy Magda Linette zmierzy się z Igą Świątek?

Linette na drodze do drugiej rundy z Igą Świątek

Magda Linette, zajmująca 49. miejsce w światowym rankingu WTA, rozpocznie swój udział w turnieju WTA 1000 w Miami od meczu pierwszej rundy. Jej rywalką będzie 58. zawodniczka rankingu, Varvara Gracheva z Francji. Dotychczasowy bilans bezpośrednich spotkań między Linette a Grachevą wynosi 3-1 na korzyść Polki, co może sugerować jej pewną przewagę w tym starciu. Zwycięstwo w tym meczu jest kluczowe, aby spełnić marzenie o potencjalnym polskim pojedynku na korcie.

Jeśli Magda Linette zdoła pokonać francuską tenisistkę, czeka ją starcie w drugiej rundzie z Igą Świątek. Świątek, rozstawiona z numerem drugim w turnieju, ma zapewniony wolny los na otwarcie, co oznacza, że bezpośrednio awansuje do drugiej rundy. To właśnie tam może dojść do oczekiwanego polskiego pojedynku, który z pewnością przyciągnąłby uwagę fanów tenisa na całym świecie. Potencjalny mecz zapowiada się niezwykle interesująco i z pewnością dostarczy wielu emocji.

Kto jeszcze zagra w turnieju WTA Miami 2024?

W tej samej ćwiartce drabinki turniejowej, co Iga Świątek, najwyżej notowaną rywalką jest Rosjanka Mirra Andriejewa, rozstawiona z numerem ósmym. Jej obecność w tej części turnieju zapowiada zaciętą rywalizację i możliwe trudne wyzwania dla pozostałych zawodniczek, w tym dla Polek. Dalej w tej samej połówce znalazły się również silne amerykańskie tenisistki: Coco Gauff, z numerem czwartym, oraz Amanda Anisimova, rozstawiona z szóstką.

Trzecia z polskich reprezentantek, Magdalena Fręch, również rozpocznie swój udział w turnieju od pierwszej rundy, mierząc się z Amerykanką McCartney Kessler. Zwyciężczyni tego pojedynku zmierzy się następnie z wspomnianą już Mirrą Andriejewą. Mecze pierwszej rundy turnieju WTA zaplanowano na wtorek i środę. W Miami rywalizować będą także mężczyźni, wśród nich Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz. Męska drabinka zostanie rozlosowana w poniedziałek.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.