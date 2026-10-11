Turniej ATP w Szanghaju. Hubert Hurkacz w kolejnej rundzie

Zwycięstwo nad zawodnikiem z Chin

Hubert Hurkacz pokonał Chińczyka Yi Zhou w meczu trzeciej rundy. Spotkanie zakończyło się wynikiem 6:2, 3:6, 6:3 na korzyść Polaka. Mecz rozegrano w niedzielę w ramach turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Było to ważne zwycięstwo w drodze do obrony tytułu.

W ubiegłym sezonie Hubert Hurkacz triumfował w tych samych zawodach. Polak zdobył tytuł w Szanghaju w 2023 roku. Obecne zwycięstwo przybliża go do powtórzenia tego sukcesu na kortach twardych. Turniej ma wysoką rangę w kalendarzu ATP.

Kto będzie kolejnym rywalem Hurkacza?

Przed Hubertem Hurkaczem kolejne wyzwanie w turnieju w Szanghaju. Jego następnym przeciwnikiem w walce o ćwierćfinał będzie znany zawodnik. Trwa oczekiwanie na ostateczne rozstrzygnięcie meczu potencjalnych rywali. Polak musi być przygotowany na trudną przeprawę.

Kolejnym rywalem Hurkacza będzie Amerykanin Frances Tiafoe lub Hiszpan Alejandro Davidovich Fokina. Tiafoe jest rozstawiony w turnieju z numerem siódmym, natomiast Hiszpan z numerem 25.. Obaj tenisiści prezentują wysoki poziom sportowy. Zwycięzca tego starcia zmierzy się z polskim obrońcą tytułu.