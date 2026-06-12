Turniej ATP w 's-Hertogenbosch. Porażka reprezentanta Polski w ćwierćfinale

Porażka w ćwierćfinale gry podwójnej

Hubert Hurkacz i kanadyjski tenisista Gabriel Diallo pożegnali się z rywalizacją w deblu podczas turnieju ATP 250 w holenderskim 's-Hertogenbosch. Zawody przygotowujące do sezonu letniego rozgrywane są na kortach trawiastych. W ćwierćfinałowym spotkaniu polsko-kanadyjska para przegrała z reprezentantami gospodarzy, Sanderem Arendsem i Davidem Pelem.

Piątkowe spotkanie było niezwykle wyrównane i ostatecznie zakończyło się wynikiem 6:7 (5-7), 6:4, 7-10. Pierwsza partia padła łupem Holendrów po zaciętym tie-breaku, w którym wykazali się większą skutecznością. W drugim secie Hurkacz i Diallo zdołali odrobić straty, jednak decydująca odsłona ponownie należała do miejscowych zawodników.

Kto zagra w ćwierćfinale singla?

Dla Huberta Hurkacza to definitywny koniec występów w tegorocznej edycji holenderskich zawodów. Wrocławianin przystąpił wcześniej do rywalizacji singlistów, jednak jego zmagania zakończyły się na najwcześniejszym etapie. Polski tenisista odpadł już w pierwszej rundzie po starciu z węgierskim graczem, Martonem Fucsovicsem, tracąc szanse na sukces indywidualny.

Z kolei w piątek w ćwierćfinale gry pojedynczej zaprezentuje się Kamil Majchrzak, kontynuując polskie występy na tym turnieju. Zawodnik zmierzy się z najwyżej notowanym rywalem w drabince. Jego przeciwnikiem będzie rozstawiony z numerem jeden Kanadyjczyk, Felix Auger-Aliassime, co stanowi największe wyzwanie w dotychczasowej fazie rozgrywek.