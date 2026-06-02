Akcja antyterrorystów w domu przedsiębiorcy. Chodziło o 20 tys. zł? Jest interpelacja do ministra

W interpelacji opisano akcję uzbrojonej jednostki kontrterrorystycznej w domu przedsiębiorcy, której koszty mogły wielokrotnie przewyższyć rzekomą szkodę.

Prokuratura odmawia zwrotu ponad pół miliona złotych, mimo że urząd skarbowy potwierdził legalność pochodzenia tych środków.

Poważne wątpliwości budzi również przewlekłość postępowań sądowych oraz brak raportu z systemu losującego sędziów w tej sprawie.

Użycie jednostki kontrterrorystycznej w sprawie o 20 tys. zł

W swojej interpelacji do ministra sprawiedliwości poseł Dariusz Matecki opisuje sprawę przedsiębiorcy i twórcy internetowego, znanego jako „Profesor Chris”. Według posła, pod koniec stycznia 2026 roku prokuratura wysłała uzbrojoną jednostkę kontrterrorystyczną do jego domu w celu zatrzymania. Akcja miała być przeprowadzona w obecności żony i małych dzieci, wywołując u nich głęboką traumę.

Jak wskazuje autor interpelacji, cała operacja dotyczyła rzekomego udziału w uszczupleniu podatku VAT na kwotę zaledwie ok. 20 000 zł. Zdaniem posła, zastosowanie tak drastycznych środków było nieproporcjonalne, a koszty zaangażowania kilkudziesięciu funkcjonariuszy z innego województwa wielokrotnie przewyższyły domniemaną szkodę skarbową.

Prokuratura przetrzymuje 520 tys. zł. Urząd skarbowy potwierdził legalność środków

Podczas przeszukania zabezpieczono gotówkę w kwocie 520 000 zł, która, jak twierdzi poseł, stanowiła legalny majątek żony przedsiębiorcy. W interpelacji czytamy, że Urząd Skarbowy w Białymstoku zakończył kontrolę pochodzenia tych funduszy z wynikiem pozytywnym, potwierdzając, że każda złotówka została w pełni udokumentowana.

Mimo to, według relacji przytoczonej przez posła, prokuratura do dziś odmawia zwrotu pieniędzy. Co więcej, w dokumentach miały pojawiać się rażące błędy, np. dane zupełnie innych osób wpisywane metodą „kopiuj-wklej”, co ma świadczyć o niestaranności organów ścigania.

Paraliżująca bezczynność sądu i wątpliwości wokół losowania sędziego

Poseł Matecki zwraca również uwagę na problem przewlekłości postępowania. Zażalenia na zatrzymanie rzeczy i środków finansowych miały trafić do Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w lutym i marcu 2026 roku. Jak czytamy w interpelacji, do dnia jej złożenia sąd nie wyznaczył terminów rozpraw.

Dodatkowe wątpliwości, zdaniem posła, budzi fakt, że wszystkie sześć zażaleń trafiło do jednego sędziego. Z oficjalnego Systemu Losowego Przydziału Spraw (SLPS) – wbrew procedurom – nie można było pobrać raportu z losowania, co rodzi pytania o transparentność całego procesu.

W związku z przedstawionymi zarzutami, poseł Dariusz Matecki skierował do ministra sprawiedliwości serię pytań. Domaga się w nich m.in. wyjaśnień dotyczących zasadności użycia jednostki specjalnej, całkowitych kosztów operacji oraz podstawy prawnej przetrzymywania pieniędzy należących do osoby trzeciej.

Interpelacja zawiera również pytania o podjęcie nadzoru nad przewlekłością postępowań w szczecińskim sądzie oraz o zbadanie nieprawidłowości w systemie losowego przydziału spraw. Poseł pyta także, czy wobec prokurator prowadzącej sprawę zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe za zarzucane jej uchybienia.