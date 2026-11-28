Reprezentacja Polski koszykarzy zagra na mistrzostwach świata w Katarze w 2027 roku, choć w trzeciej kolejce drugiego etapu eliminacji przegrała w Gliwicach z Chorwatami 69:80. O końcowym sukcesie zadecydowała wygrana Niemców z Łotwą 78:76 w spotkaniu rozegranym w Rydze.

Po tych meczach Niemcy i Chorwaci mają bilans 8-1, a trzecia Polska legitymuje się wynikiem 7-2. Piąta drużyna mistrzostw świata z 2023 roku, Łotwa, ma bilans 4-5 i straciła szanse na wyprzedzenie trzech czołowych zespołów grupy K, w tym Polski, z którą przegrała oba mecze w pierwszym etapie kwalifikacji. Wcześniej z walki o awans w tej grupie odpadły reprezentacje Izraela i Holandii.

Trzeci awans w historii i system kwalifikacji

Kluczem do awansu był pierwszy etap rywalizacji, w którym zespół trenera Igora Milicicia wygrał wszystkie sześć spotkań. Polacy wystąpią na mistrzostwach świata po raz trzeci. W 1967 roku w Urugwaju zajęli piątą lokatę, a w 2019 roku w Chinach uplasowali się na ósmym miejscu.

W poniedziałek Polacy zmierzą się z Niemcami we Frankfurcie nad Menem. W ostatnim, lutowym okienku eliminacji podejmą Izrael oraz zagrają na wyjeździe z Chorwatami.

Drużyny europejskie w liczbie 32 uczestników, w tym ośmiu z prekwalifikacji, rywalizowały w pierwszej fazie w ośmiu czterozespołowych grupach o 12 miejsc. Awans do drugiego etapu wywalczyły po trzy najlepsze zespoły, tworząc cztery grupy poprzez skrzyżowanie rywali według klucza: A i B stworzyły grupę I, C i D grupę J, E i F grupę K, a G i H grupę L. W obecnym etapie walka z zaliczeniem wszystkich meczów z pierwszej rundy trwa od sierpnia 2026 do końca lutego 2027 roku. Awans zdobędą po trzy najlepsze zespoły z czterech grup.