Reprezentacja Polski w koszykówce mężczyzn wywalczyła awans na mistrzostwa świata w 2027 roku. Polacy awansowali dzięki zwycięstwu Niemiec w Rydze nad Łotwą 78:76. Informacja o tym wyniku dotarła do polskiej kadry na kilka minut przed meczem z Chorwacją w Gliwicach.

Mecz 3. kolejki drugiego etapu kwalifikacji z Chorwacją zakończył się porażką reprezentacji Polski 69:80. Polska ma obecnie bilans 7-2 i zajmuje trzecie miejsce w grupie K. Awans do mistrzostw świata w Katarze uzyskały trzy najlepsze zespoły z tej grupy. Zarówno Niemcy, jak i Chorwaci, odnieśli do tej pory osiem zwycięstw.

Rekordowa frekwencja w Gliwicach

Spotkanie Polski z Chorwacją oglądało z trybun 13 053 kibiców. To nowy krajowy rekord frekwencji na meczu koszykówki. Poprzedni wynosił 12 969 widzów i został ustanowiony w 2014 roku na spotkaniu koszykarek Wisły Kraków z Galatasaray Stambuł w Eurolidze. Poprzedni rekord dla meczu reprezentacji wynosił 12 043 widzów i pochodził z lutego 2020 roku z meczu kwalifikacji mistrzostw Europy przeciwko Izraelowi, który również odbył się w Gliwicach.

Polska - Chorwacja 69:80 (14:25, 21:23, 14:18, 20:14)

Polska:Jerrick Harding 19Mateusz Ponitka 18Jakub Urbaniak 8Dominik Olejniczak 8Michał Sokołowski 7Andrzej Pluta 4Łukasz Kolenda 3Igor Milicić 2Jakub Garbacz 0Kamil Łączyński 0Krzysztof Kempa 0Mikołaj Witliński 0

Chorwacja:Danko Branković 17Luka Bozić 13Jaleen Smith 12Dario Sarić 11Toni Nakić 9Roko Badzim 6Dominik Mavra 5Lovro Mazalin 4Antonio Jordano 2David Skara 1Mateo Dreznjak 0Niko Sare 0

Przebieg meczu

Reprezentacja Polski rozpoczęła mecz w składzie: Mateusz Ponitka, Jerrick Harding, Michał Sokołowski, Igor Milicić i Dominik Olejniczak. Chorwacja szybko objęła prowadzenie 11:0, a następnie 15:2. Pierwsze punkty dla Polski po ponad trzech i pół minucie zdobył Mateusz Ponitka z rzutów wolnych. Przerwa wzięta przez trenera Igora Milicicia nie poprawiła gry Polaków w ataku. Chorwaci prowadzili 23:6. Po dziesięciu minutach na tablicy wyników było 25:14 dla gości, a wynik kwarty ustalił Andrzej Pluta po przechwycie i kontrze. W meczu w barwach reprezentacji Polski zadebiutował Krzysztof Kempa.

W drugiej kwarcie Polska zmniejszyła straty do sześciu punktów (24:30) w 13. minucie. Chorwacja ponownie odpowiedziała powiększeniem przewagi do ponad 10 punktów. Do przerwy goście prowadzili 48:35. W 32. minucie Chorwacja wygrywała 69:49, a w 34. minucie 75:55.

Statystyki

Najwyższy wskaźnik efektywności na boisku (29) osiągnął Danko Branković, który zdobył 17 punktów przy stuprocentowej skuteczności. Zawodnik dołożył do tego osiem zbiórek. Dario Sarić zanotował double-double w postaci 11 punktów i 12 zbiórek, a ponadto zapisał na koncie sześć asyst.

Reprezentacja Polski trafiła podczas meczu zaledwie trzy razy za trzy punkty. Polacy przegrali rywalizację pod tablicami w stosunku 31:42.

Historia występów

Dla reprezentacji Polski koszykarzy będzie to trzeci udział w mistrzostwach świata. W 1967 roku w Urugwaju Polacy zajęli piąte miejsce. W 2019 roku na turnieju w Chinach sklasyfikowano ich na ósmej pozycji.