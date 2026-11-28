Piłkarze Górnika Zabrze wygrali na własnym boisku z Wisłą Płock 3:2 w piątkowym spotkaniu ekstraklasy. Goście stracili pierwszego gola już w 2. minucie rywalizacji.

Trener Wisły Płock Adam Majewski zwrócił uwagę na powtarzające się problemy swojego zespołu u progu meczów. „Trzecie spotkanie z kolei rozpoczęliśmy w ten sam sposób. Musimy popracować nad koncentracją” – przyznał szkoleniowiec gości.

Majewski podkreślił, że ostrzegał piłkarzy przed rzutami rożnymi przeciwników, jednak ponownie zabrakło im skupienia. „To nie jest rzecz do wytrenowania, trzeba to zmienić. Za pierwsze 20 minut przepraszam kibiców Wisły Płock. Wyglądało to tragicznie, Górnik osiągnął bardzo dużą przewagę, po drugim golu się rozpędził i wydawało się, że się nie podniesiemy. W drugiej połowie zmieniliśmy koncepcję, złapaliśmy kontakt, mieliśmy nawet lekką przewagę” – dodał.

Zwycięskie pożegnanie z kibicami. Jubileusz trenera

Dla trenera Górnika Zabrze Michala Gasparika był to 50. mecz poprowadzony w ekstraklasie. Słowacki szkoleniowiec przyznał, że jego zespół dobrze zareagował na ubiegłotygodniową porażkę 0:2 z Zagłębiem Lubin. Podziękował także osobom przygotowującym boisko do gry w trudnych, zimowych warunkach.

„Mieliśmy świetny początek spotkania, zdobyliśmy bramkę, potem drugą, stwarzaliśmy okazje. W drugiej części nie zagraliśmy tak dobrze, ale ważne są trzy punkty, których potrzebowaliśmy. Chcieliśmy się pożegnać z naszymi kibicami wygraną, może trochę odskoczymy rywalom w tabeli” – powiedział Gasparik. Pozostałe mecze w tym roku zabrzanie rozegrają wyłącznie na wyjazdach. Trener zaznaczył, że zachowywał spokój przy prowadzeniu 2:1, jednak sytuacja zmieniła się przy wyniku 3:2.

W piątkowym spotkaniu rzut karny na gola pewnie zamienił Kacper Urbański. W poprzednim starciu z Zagłębiem „jedenastki” nie wykorzystał Maksym Chłań, który egzekwował stały fragment gry pomimo braku wyznaczenia. W meczu z Wisłą Ukrainiec zdobył prawidłową bramkę po tym, jak wcześniej sędziowie nie uznali jego pięknego trafienia.

„Byliśmy w tej sprawie dogadani, trenowaliśmy karne w tygodniu. Mogliśmy Maksyma ukarać, okazaliśmy zaufanie do niego. Szkoda, że jego piękna bramka nie została uznana. Był dziś pod presją, sporo było wobec niego hejtu. Ten nieudany karny go odbudował” – podsumował sytuację Chłania szkoleniowiec gospodarzy.