Polscy koszykarze awansowali na mistrzostwa świata w Katarze w 2027 roku, chociaż przegrali w Gliwicach z Chorwatami 69:80. Udział w turnieju zapewniło im zwycięstwo Niemiec nad Łotwą 78:76 w meczu rozegranym w Rydze.

Z grupy K bilety do Kataru wywalczyły trzy najlepsze drużyny. Polska zajmuje trzecie miejsce z bilansem 7-2. Wyprzedzają ją mistrzowie świata i Europy Niemcy oraz Chorwaci, którzy odnieśli po osiem wygranych.

Komentarze trenerów po meczu w Gliwicach

Trener biało-czerwonych Igor Milicić przyznał na konferencji prasowej, że informacja o awansie dotarła do zespołu jeszcze przed rozpoczęciem spotkania.

„To nie był łatwy mecz dla nas. Na rozgrzewce dowiedzieliśmy się, że już mamy awans. To była dla nas trudna sytuacja. Wiedzieliśmy, że Chorwacja gra bardzo fizycznie, ale nie poradziliśmy sobie z tym. Dominowali w zbiórkach. Nie graliśmy tak szybko, jak chcieliśmy. Te kwalifikacje nie są krótkie, a właśnie długie. Pracowaliśmy ciężko na ten awans – także w poprzednich okienkach. Polska po raz trzeci w historii będzie grać na mistrzostwach świata - to wielka rzecz dla polskiej koszykówki. Jesteśmy szczęśliwi, nawet mimo porażki w tym meczu”.

Trener Chorwatów Tomislav Mijatović podkreślił klasę polskiej drużyny.

„Moi zawodnicy wykonali dobrą pracę, egzekwując plan meczowy. Polska to zespół, który ma świetny sztab szkoleniowy. Z tego miejsca gratuluję im awansu na mistrzostwa świata. Grali bardzo twardo, dumnie, szczególnie przed własną publicznością. To było dla nas wyzwanie. Wyrazy uznania dla naszych zawodników - od pierwszego do ostatniego. Pokazali jak grać w pewnych trudnych sytuacjach. Nie jest przecież łatwo pokonać Polskę właśnie w Polsce”.