Triumfy faworytów na torach Formuły 1. Kto umocnił się w zestawieniu wszech czasów?

Kto triumfował w ostatnich wyścigach?

Brytyjczyk Lewis Hamilton okazał się najlepszy podczas siódmej rundy mistrzostw świata. Zmagania te toczyły się o słynne Grand Prix Barcelony. Siedmiokrotny mistrz globu zapisał na swoim koncie kolejne cenne punkty do klasyfikacji generalnej. To jego sto szósta wygrana na profesjonalnych torach wyścigowych w karierze. Ten wybitny rezultat ugruntowuje jego pozycję prawdziwej legendy sportu motorowego.

Max Verstappen również zapisał na swoim koncie bardzo ważny triumf w obecnej kampanii. Holender wygrał niezwykłą rywalizację o GP Bahrajnu, która odbyła się w Malezji. Kierowca reprezentujący barwy zespołu Red Bull pokazał po raz kolejny doskonałą dyspozycję. Zawodnik ten przekroczył linię mety jako pierwszy po raz siedemdziesiąty drugi w swojej karierze. Holenderski kierowca systematycznie powiększa swój dorobek w najważniejszej kategorii wyścigów samochodowych.

Kto prowadzi w klasyfikacji wszech czasów?

Lista najczęściej wygrywających zawodników w historii zawiera wybitne i legendarne nazwiska tego sportu. Na samym czele zestawienia znajduje się Lewis Hamilton ze wspomnianą pulą stu sześciu wygranych. Drugie miejsce w tym prestiżowym rankingu zajmuje słynny Niemiec Michael Schumacher. Legenda tego sportu stawała na najwyższym stopniu podium dokładnie dziewięćdziesiąt jeden razy. Obecnie triumfator rywalizacji w Malezji plasuje się na trzecim miejscu tuż za tą znakomitą dwójką.

Zestawienie historyczne uwzględnia również niezwykle ważny polski akcent w tej elitarnej serii wyścigowej. Robert Kubica pozostaje jedynym reprezentantem naszego kraju z wygraną w tym cyklu. Jedyny Polak w stawce zanotował swój historyczny triumf na torze w Kanadzie. Wielkie zwycięstwo kierowcy miało miejsce podczas sezonu rywalizacji w 2008 roku. Jest to do dziś najważniejsze osiągnięcie polskiego zawodnika w globalnych wyścigach samochodowych.