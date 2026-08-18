Zatrzymanie w Wielkiej Brytanii. Poszukiwany z Lublina wpadł po 17 latach

Napaści na jubilerów i punkty bukmacherskie

Sprawa dotyczy szeregu przestępstw, do których dochodziło na terenie Lublina oraz w regionie kilkanaście lat temu. Z ustaleń śledczych wynika, że 53-latek działał wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, które zostały zatrzymane przez policję już we wcześniejszym terminie. Sprawcy podczas napadów posługiwali się bronią palną i grozili swoim ofiarom, aby zabrać pieniądze, wyroby złotnicze oraz inne wartościowe przedmioty. Ich celem padały między innymi zakłady jubilerskie, punkty zakładów bukmacherskich oraz jedna z lubelskich hurtowni.

Próba kradzieży 500 000 zł w hurtowni

Podczas jednego z zarejestrowanych zdarzeń grupa napastników wtargnęła do pomieszczenia kasowego w hurtowni na terenie Lublina. Sprawcy używali broni palnej, aby zmusić pracowników do wydania gotówki w kwocie 500 000 zł. W innych przypadkach osoby biorące udział w napadach wykorzystywały broń lub przedmioty, które ją przypominały, co służyło zastraszaniu pracowników i doprowadzaniu ich do stanu bezbronności. Przestępcza działalność grupy obejmowała nie tylko Lublin, ale również Chełm, gdzie dochodziło do podobnych incydentów.

Długoletnie poszukiwania i ekstradycja z zagranicy

Mężczyzna ukrywał się przed organami ścigania od 2009 roku, a za jego zatrzymanie odpowiadali funkcjonariusze z Referatu Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału Kryminalnego KMP w Lublinie. Policjanci współpracowali przy tej sprawie z Wydziałem Wsparcia Poszukiwań Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. Dzięki systematycznej pracy poszukiwawczej 53-latek został namierzony na terenie Wielkiej Brytanii, skąd po zatrzymaniu przetransportowano go do Polski. Po ekstradycji mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty dokonania rozbojów z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

Tymczasowy areszt dla 53-latka

Po przedstawieniu zarzutów podejrzany został doprowadzony do sądu, który rozpatrzył wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego. Organ wymiaru sprawiedliwości zdecydował, że 53-latek trafi do tymczasowego aresztu, gdzie będzie oczekiwał na dalsze etapy postępowania. Zatrzymanie to kończy wieloletni okres poszukiwań mężczyzny, który był ścigany na podstawie dwóch listów gończych oraz Europejskich Nakazów Aresztowania. Działania lubelskich policjantów pozwoliły na postawienie przed sądem ostatniej osoby zamieszanej w te dawne zdarzenia kryminalne.

Źródło: Policja.pl