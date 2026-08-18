Usiłowanie zabójstwa w Swarzędzu. 51-latek postrzelił byłą partnerkę

Postrzelenie kobiety w bloku przy ulicy Wielkiej Rybackiej

15 lipca 2026 roku około godziny 15:25 służby otrzymały informację o odnalezieniu nieprzytomnej osoby w jednym z bloków przy ulicy Wielkiej Rybackiej w Swarzędzu. Ranną kobietę na klatce schodowej znalazł przechodzień, który natychmiast powiadomił operatora numeru alarmowego. Na miejsce przybył zespół ratownictwa medycznego, który przetransportował poszkodowaną do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Policjanci zostali poinformowani, że obrażenia głowy u kobiety są prawdopodobnie wynikiem oddanego strzału.

Szeroko zakrojona obława na terenie Swarzędza i okolic

Po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce skierowano znaczne siły policji i ogłoszono alarm dla wszystkich funkcjonariuszy w Swarzędzu. W działania zaangażowali się również mundurowi z Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji w Poznaniu oraz funkcjonariusze Oddziału Prewencji. Poszukiwania potencjalnego sprawcy prowadzono na lądzie, na wodzie oraz z powietrza przy wykorzystaniu policyjnych dronów i psów tropiących. Działania wspierane przez strażaków z Państwowej Straży Pożarnej objęły nie tylko miasto, ale również okoliczne lasy, łąki oraz jezioro.

Ustalenie tożsamości podejrzanego i zabezpieczenie broni

Pracujący na miejscu zdarzenia śledczy oraz technicy kryminalistyki zabezpieczyli materiał dowodowy, co pozwoliło na szybkie ustalenie tożsamości podejrzanego. Okazał się nim 51-letni były partner rannej kobiety, która w tym czasie przebywała w szpitalu w stanie krytycznym. Z policyjnych ustaleń wynika, że sprawca do ataku wykorzystał prawdopodobnie broń czarnoprochową. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Poznania namierzyli i zatrzymali 51-latka 16 lipca 2026 roku około godziny 21:00 na terenie Swarzędza.

Zarzut usiłowania zabójstwa i wniosek o areszt

Podczas zatrzymania mężczyzna wskazał plecak, w którym znajdowała się broń, przekazana następnie do dalszych badań w laboratorium. 17 sierpnia 2026 roku podejrzany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Poznań-Wilda w Poznaniu, gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. W trakcie przesłuchania 51-latek przyznał się do zarzucanego mu czynu. Prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec mężczyzny tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, a za popełnione przestępstwo grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl