Chwalińska odpada w Cincinnati. Sznajder lepsza w trzeciej rundzie

Jak przebiegał pojedynek Chwalińskiej z Sznajder?

Maja Chwalińska, startując z numerem dziewiętnastym, zakończyła udział w turnieju WTA 1000 w Cincinnati po trzeciej rundzie. Jej rywalką była rosyjska zawodniczka Diana Sznajder, rozstawiona z numerem czternastym. Mecz zakończył się wynikiem 2:6, 6:7 (3-7) na korzyść Sznajder. Spotkanie było przerywane przez deszcz, co dodawało emocji.

Przebieg drugiego seta i kluczowe momenty

W pierwszym secie Chwalińska przegrała dość szybko, jednak w drugim wydawało się, że może odwrócić losy meczu. Polka prowadziła 4:1, ale deszcz ponownie przerwał grę. Po wznowieniu Sznajder szybko odzyskała przewagę, wygrywając cztery gemy z rzędu. Chwalińska zdołała doprowadzić do tie-breaka, ale Rosjanka była lepsza, zaczynając od prowadzenia 4:0.

Inne wyniki i dalsze losy turnieju

W tej samej rundzie Magdalena Fręch przegrała z Jeleną Rybakiną, wiceliderką rankingu, wynikiem 4:6, 6:7 (2-7). Magda Linette zakończyła udział już po pierwszym meczu. W turnieju wciąż pozostaje Iga Świątek, która broni tytułu. W ostatnim meczu pokonała Marię Sakkari 4:6, 6:1, 6:1, a jej kolejną rywalką będzie Diane Parry.

Co czeka zawodniczki przed US Open?

Turniej w Cincinnati jest jednym z ostatnich testów przed nadchodzącym US Open w Nowym Jorku, który rozpocznie się 30 sierpnia. Dla Chwalińskiej udział w Cincinnati był szczególny, gdyż po raz pierwszy wygrała mecz w turnieju tej rangi. Świątek natomiast wciąż ma szansę na obronę tytułu i przygotowanie się do wielkoszlemowego wyzwania.

Źródło PAP.