LeBron James zaskakuje kibiców NBA. Co gwiazdor przygotował na YouTube?

Golfowa wyprawa mistrzów NBA

Ponad 90-minutowy materiał wideo otwiera nowy kanał słynnego zawodnika. Film dokumentuje czerwcową podróż do Szkocji, w której wzięli udział członkowie mistrzowskiej drużyny Cleveland Cavaliers z 2016 roku. Wśród uczestników wyprawy na Wyspy Brytyjskie znaleźli się Kevin Love, JR Smith, Richard Jefferson, Tristan Thompson oraz Channing Frye. Właśnie w tym składzie Kawalerzyści zdobyli swój jedyny tytuł mistrzowski, pokonując w dramatycznym finale Golden State Warriors 4-3.

„Śledź, jak LeBron zabiera ze sobą przyjaciół i fanów w podróż na jedne z najlepszych pól golfowych świata” – głosi opis pierwszego filmu.

„Zostań z nami dla wspaniałego lokalnego jedzenia, wina i mnóstwa śmiechu po drodze” - zachęcają autorzy produkcji.

W przerwie między sezonami koszykarz rozważał powrót do zespołu Cavaliers. Ostatecznie jednak 41-letni gracz podjął inną decyzję i podpisał lipcowy kontrakt z Philadelphia 76ers. Oznacza to, że najstarszy aktywny koszykarz rozegra swój rekordowy, dwudziesty czwarty sezon na zawodowych parkietach. Wcześniej przez osiem ostatnich lat reprezentował barwy Los Angeles Lakers, zdobywając z zespołem z Kalifornii mistrzostwo w 2020 roku.

Dlaczego LeBron James promuje golf?

Zainteresowanie nową dyscypliną sportu nie jest u legendarnego zawodnika przypadkowe. W wywiadzie udzielonym w lipcu agentowi Richowi Kleimanowi, utytułowany koszykarz przyznał, że chce aktywnie popularyzować tę grę na trawie. Temat ten poruszył również podczas niedawnej konferencji CNBC Sport, która odbyła się w Nowym Jorku. Głównym założeniem przedsięwzięcia jest stworzenie odpowiednich perspektyw dla dzieci z mniejszości, aby mogły wcześnie rozpocząć treningi i poznać nowy sport.

- Moim celem jest otworzyć drzwi dzieciom, które wyglądają jak ja, aby mogły chodzić do klubów golfowych w wieku 7, 8, 9 lat i uczyć się i grać w golfa – powiedział James podczas konferencji CNBC Sport w Nowym Jorku.

- I nie chodzi o to, że ich na to nie stać. Chodzi o to, żeby zaczęły pasjonować się tym sportem - dodał.

Trzykrotny mistrz olimpijski to absolutna legenda światowego basketu. W trakcie swojej bogatej kariery triumfował w lidze także z zespołem Miami Heat w 2012 i 2013 roku. Został wybrany do drużyny wszech czasów z okazji 75-lecia rozgrywek, a także czterokrotnie otrzymywał prestiżowy tytuł MVP sezonu zasadniczego oraz finałów. W prestiżowym Meczu Gwiazd brał udział aż dwadzieścia dwa razy, będąc także dwudziestojednokrotnie wybieranym do najlepszej piątki sezonu.