Gwiazda zachwyca kibiców na MŚ! Do czerwoności rozgrzała internet już przed turniejem

KH
Bartosz Olszewski
2026-06-25 20:54

Mistrzostwa Świata 2026 to dla wielu fanów nie tylko rywalizacja na murawie, ale też gorąca atmosfera poza nią. Ogromne zainteresowanie wzbudza Eleonora Incardona, włoska prezenterka, która błyskawicznie stała się jedną z ulubienic kibiców! Tuż przed startem turnieju zachwyciła internautów niezwykle odważnymi zdjęciami z krótkiego urlopu, o których dziś mówi cały świat.

Włoska reporterka podbija Mistrzostwa Świata 2026

Podczas trwających mistrzostw Eleonora Incardona ma ręce pełne pracy. Dla mieszkańców Półwyspu Apenińskiego jest jednym z niewielu powodów do uśmiechu w kontekście mundialu, biorąc pod uwagę fatalną passę ich reprezentacji, która znów nie awansowała na turniej. Dziennikarka z bliska obserwuje największe hity, pracując przy starciach takich ekip jak Francja, Brazylia czy Niemcy. Zwracała tam na siebie uwagę nie tylko merytorycznym przygotowaniem, ale także bardzo odważnym ubiorem, obok którego trudno było przejść obojętnie! Prezenterka otwarcie przyznaje, że wykorzystuje swoją urodę jako atut w pracy zawodowej, a taka postawa wyraźnie przypada do gustu wielu fanom piłki nożnej.

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Eleonora Incardona zachwyca na MŚ 2026 i nie tylko
Galeria zdjęć 39

Eleonora Incardona w bikini przed mundialem w USA

Dziennikarka, która na co dzień pracuje dla platformy DAZN przy meczach ligi włoskiej, jest mistrzynią budowania zainteresowania wokół swojej osoby. Jeszcze przed wylotem do Ameryki Północnej, udała się na szybki wypoczynek nad Morzem Czerwonym. Jej instagramowy profil, obserwowany przez półtora miliona internautów, zapłonął od opublikowanych w tym czasie fotografii w skąpym stroju kąpielowym! Egzotyczne plaże były tylko dodatkiem do jej idealnej sylwetki, a pod udostępnionymi materiałami błyskawicznie zaroiło się od tysięcy pełnych zachwytu wpisów.

Turniej o tytuł najlepszej drużyny globu zbliża się do kluczowych rozstrzygnięć, a sympatycy futbolu równie mocno co na mecze, czekają na kolejne wejścia antenowe Włoszki. Nikt nie ma wątpliwości, że zaprezentuje się w kolejnych strojach mocno eksponujących jej perfekcyjne kształty. Wszystkie najciekawsze ujęcia z udziałem zjawiskowej prezenterki zebraliśmy dla was w powyższej galerii.

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