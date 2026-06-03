Maja Chwalińska życie prywatne. Czy ma chłopaka? Tajemnice tenisistki

Maja Chwalińska partner. Tajemnicze życie prywatne tenisistki

Obecnie Maja Chwalińska przeżywa wspaniałe chwile, a kibice liczą, że ten udany czas potrwa jak najdłużej. Po odpadnięciu Igi Świątek z wielkoszlemowego Roland Garros to właśnie na tenisistce z Dąbrowy Górniczej skupiła się uwaga polskich fanów. Jej awans do ćwierćfinału French Open poprzedzony był wieloma trudnościami na drodze zawodowej. W przeszłości, grając w deblu z Igą Świątek, Maja Chwalińska odnosiła sukcesy w kategorii juniorek. Z biegiem czasu kariera Raszynianki nabrała rozpędu, podczas gdy Chwalińska zmagała się z depresją. Po powrocie na korty Dąbrowianka nie osiągała tak spektakularnych wyników jak Świątek. Znamienne jest to, że obie tenisistki niezwykle mocno chronią swoją sferę prywatną. O ile o Idze można znaleźć pewne informacje, o tyle prywatność ćwierćfinalistki paryskiego turnieju pozostaje wielką zagadką. Do dziś nie jest jasne, czy Maja Chwalińska jest z kimś w związku. Taka dyskrecja to ewenement w Polsce, gdzie życie prywatne sportowców zazwyczaj budzi ogromne zainteresowanie.

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Maja Chwalińska dzieciństwo i rodzice

Brak jest jakichkolwiek potwierdzonych informacji na temat ewentualnego partnera Mai Chwalińskiej. Nieco więcej wiadomo jednak o jej rodzinie. Rodzice tenisistki osobiście kibicują córce podczas meczów w Paryżu. Tomasz Chwaliński, ojciec zawodniczki, w rozmowie z dziennikiem "Fakt" wyjawił, że Maja w młodym wieku trenowała różne dyscypliny, próbując swoich sił m.in. w siatkówce i karate.

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Zachęcaliśmy ją do sportu, ale tenis był jej pomysłem. Pokochała go i trwa to do dziś

- wyznał na łamach "Faktu" Tomasz Chwaliński. Tenisistka ma w rodzicach ogromne oparcie.

Maja zawsze miała swój plan i zawsze w niego wierzyliśmy. Nie było żadnych wątpliwości

- dodał ojciec zawodniczki we wspomnianym wywiadzie.

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