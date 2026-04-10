Tajemnicza śmierć Jacka Magiery. Trener reprezentacji Polski zasłabł w trakcie treningu

Tragedia we Wrocławiu. Jacek Magiera zasłabł podczas treningu

W wieku zaledwie 49 lat odszedł ceniony działacz sportowy, były zawodnik oraz znany szkoleniowiec, Jacek Jan Magiera. Tragiczny komunikat o odejściu wybitnego stratega opublikowano na oficjalnym portalu PZPN. Z ustaleń Radia Wrocław wynika, że mężczyzna nagle stracił przytomność, gdy uprawiał jogging, skąd błyskawicznie przetransportowano go do wrocławskiego Wojskowego Szpitala Klinicznego. Mimo błyskawicznej reakcji i podjętej przez lekarzy akcji ratunkowej, jego życia nie udało się uratować. Kulisy tego dramatu przekazał w mediach społecznościowych Krzysztof Stanowski.

"Jacek Magiera wyszedł pobiegać do parku... Druzgocąca wiadomość. Wspaniały człowiek" - napisał na platformie X.

Kariera Jacka Magiery. Od sukcesów z reprezentacją Polski po tryumfy z Legią Warszawa

Urodzony 1 stycznia 1977 roku częstochowianin pierwsze sportowe kroki stawiał w barwach miejscowego Rakowa. Największe triumfy święcił jednak jako piłkarz Legii Warszawa (1997–2006), z którą wywalczył dwa mistrzostwa, Puchar oraz Superpuchar Polski. Reprezentował również łódzki Widzew oraz krakowską Cracovię. Jako nastolatek brylował w kadrach narodowych, zdobywając w 1993 roku złoto mistrzostw Europy U-16 oraz czwartą lokatę na mundialu U-17. Zawodowe granie zakończył w sezonie 2006/2007.

Po odłożeniu butów na półkę od razu zajął się pracą trenerską. Zaczynał od funkcji asystenta i prowadzenia rezerw przy Łazienkowskiej, by w 2017 roku doprowadzić pierwszą drużynę Legii do mistrzostwa, z którą niedługo potem się rozstał. Szkolił też piłkarzy Zagłębia Sosnowiec i polskie kadry młodzieżowe U-19 oraz U-20 (grając z nią w 1/8 finału mundialu 2019). Najwięcej czasu spędził na ławce wrocławskiego Śląska (2021–2022 oraz od 2023), z którym wywalczył tytuł wicemistrzowski w kampanii 2023/2024. Z posadą w WKS pożegnał się w listopadzie 2024 roku po fatalnym otwarciu rozgrywek.

Od lipca 2025 roku wspierał Jana Urbana, pracując w roli drugiego szkoleniowca polskiej drużyny narodowej. Mnóstwo fanów oraz znawców futbolu upatrywało w nim głównego faworyta do objęcia w przyszłości stanowiska selekcjonera kadry.

Życie prywatne trenera. Jacek Magiera i jego najbliższa rodzina

Posiadał tytuł magistra historii, a jego praca dyplomowa dotyczyła klubowych emblematów. Był mężem Magdaleny, z którą wychowywał córkę Małgorzatę (rocznik 2012) i syna Jana (rocznik 2014). Jego bratem jest popularny komentator sportowy, Marek. W przeszłości musiał uporać się ze stratą ukochanej matki i bliskich mu członków rodziny. Przedwczesna śmierć 49-latka to dramatyczna strata dla rodzimej piłki. Wszyscy zapamiętają go jako świetnie wykształconego, pracowitego wizjonera, potrafiącego doskonale rozwijać młodzież.