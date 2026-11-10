Marcin Najman wybrał pięciu najlepszych polskich piłkarzy w historii. Pominął wielką legendę

Marcin Najman wskazuje pięciu najlepszych polskich piłkarzy w historii

Zestawianie ze sobą zawodników występujących w zupełnie innych dekadach to niezwykle trudne zadanie. Futbol wyglądał zupełnie inaczej w erze Kazimierza Deyny oraz Włodzimierza Lubańskiego, zmienił się w okresie największych sukcesów Zbigniewa Bońka na włoskich boiskach Serie A, a jeszcze inne realia panują współcześnie, gdy kolejne rekordy strzeleckie ustanawia Robert Lewandowski. Fani oraz eksperci wciąż jednak chętnie tworzą podobne rankingi i klasyfikacje. Z tego powodu o wytypowanie pięciu najlepszych polskich piłkarzy w historii poproszono Marcina Najmana, który od lat z pewnym dystansem obserwuje rodzimą piłkę nożną. Bokser i zawodnik MMA przedstawił swoich faworytów w wywiadzie z Wujkiem Sebkiem dla „Super Expressu”. Pierwszą trójkę podał bez wahania, wymieniając Zbigniewa Bońka, Grzegorza Latę i Roberta Lewandowskiego, a po krótkiej chwili „Cesarz” dopisał do tej grupy Kazimierza Deynę. Największe wyzwanie stanowiło obsadzenie piątego miejsca. Choć wielu kibiców postawiłoby zapewne na Włodzimierza Lubańskiego, Najman po namyśle wskazał Andrzeja Szarmacha, co może wywołać kontrowersje wśród części fanów.

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Zbigniew Boniek

Grzegorz Lato

Robert Lewandowski

Kazimierz Deyna

Andrzej Szarmach

Marcin Najman porównał Zbigniewa Bońka i Roberta Lewandowskiego. Kto był lepszy?

Podczas wywiadu z Wujkiem Sebkiem Marcin Najman zestawił ze sobą również dwie gigantyczne postacie polskiego futbolu, czyli Zbigniewa Bońka oraz Roberta Lewandowskiego. W ocenie „Cesarza” wyższymi umiejętnościami piłkarskimi dysponował Zbigniew Boniek. Z czego wynika taka opinia?

Robert jest egzekutorem. Stoi pod bramką rywala i czeka na podanie i egzekwuje. I przynajmniej wychodziło mu to bardzo dobrze. A Zbyszek to jest, to była postać, która potrafiła de facto grać na każdym metrze boiska. I ta wartość, taka jakość sportowa, wydaje mi się, jest po stronie Zbyszka Bońka.

Tak swoje stanowisko w tej sprawie uargumentował znany bokser i zawodnik MMA.

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