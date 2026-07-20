Slavko Vincić sędzią finału MŚ 2026. Jak zapisze się w historii?

Historyczne wyróżnienie dla Słowenii

Podczas niedzielnego finału mistrzostw świata na stadionie w East Rutherford pod Nowym Jorkiem arbitrem głównym był Slavko Vincić. W decydującym spotkaniu MŚ 2026 Hiszpania pokonała Argentynę 1:0 po dogrywce. Wyznaczenie do tego zadania to przełomowe wydarzenie dla słoweńskiej piłki, ponieważ wcześniej żaden sędzia z tego kraju nie dostąpił takiego zaszczytu.

Dla arbitra było to zwieńczenie wieloletniej pracy i doświadczenia zdobywanego na międzynarodowych boiskach. Vincić dołączył tym samym do elitarnego grona rozjemców, którzy mieli okazję prowadzić najważniejszy mecz piłkarskiego globu.

Polski akcent i sędziowscy rekordziści

Warto przypomnieć, że w finale poprzedniego mundialu w 2022 roku w Katarze sędzią głównym był Szymon Marciniak, który prowadził dramatyczny mecz między Argentyną a Francją. Wcześniej polskim sędzią biorącym udział w finale MŚ był Michał Listkiewicz, pełniący funkcję arbitra liniowego w 1990 roku w Rzymie.

Jeśli chodzi o statystyki historyczne, najczęściej finały mistrzostw świata prowadzili sędziowie z Anglii. Przedstawiciele tego kraju byli wyznaczani czterokrotnie, natomiast arbitrzy z Włoch pełnili tę funkcję trzy razy.