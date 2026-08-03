Małgorzata Tomaszewska błyszczy na ślubie Rafała Brzozowskiego. Córka legendy przyciągnęła wzrok

Małgorzata Tomaszewska olśniła na weselu Rafała Brzozowskiego

Rafał Brzozowski w ten weekend stanął na ślubnym kobiercu z ukochaną Heleną. Według naszych ustaleń, wybranka prezentera w przeszłości zajmowała się śpiewaniem, a następnie rozpoczęła pracę w branży kosmetycznej. Przygotowania do ceremonii utrzymywane były w ścisłej tajemnicy. Sakramentalne „tak” padło w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowym Dworze Mazowieckim, natomiast zabawa weselna odbyła się w Hotelu Warszawianka w Serocku. Świętowanie, wliczając w to poprawiny, potrwało podobno aż trzy dni. Na uroczystość zaproszono wiele znanych osób, z którymi pan młody pracował dla TVP, takich jak Izabela Krzan, Tomasz Kammel czy Małgorzata Tomaszewska. Prezenterka TVN i córka legendarnego polskiego bramkarza, Jana Tomaszewskiego, zaprezentowała się zjawiskowo. Jej stylizacja i niezwykła uroda sprawiły, że zgromadzeni goście nie mogli oderwać od niej wzroku.

Rafał Brzozowski z żoną dali show na weselu. Zatańczyli do Wodeckiego i zaśpiewali hit z "Dirty Dancing"!

Małgorzata Tomaszewska składa życzenia Brzozowskiemu

Córka legendarnego reprezentanta Polski zamieściła na swoim profilu na Instagramie relację z uroczystości zaślubin Rafała Brzozowskiego. Do opublikowanych materiałów dołączyła również kilka ciepłych słów skierowanych do nowożeńców.

Ten Łobuz się ożenił! I to z najwspanialszą dziewczyną pod słońcem. Brzozinio, żebyś zawsze był tak szczęśliwy, jak dziś!

Warto zaznaczyć, że inni zaproszeni również aktywnie dzielili się w sieci zdjęciami z tego wydarzenia. Na weselu popularnego wokalisty można było dostrzec także inne sportowe akcenty. W zabawie uczestniczyli m.in. były piłkarz kadry narodowej Tomasz Iwan oraz utytułowany zapaśnik Andrzej Supron. Niewielu zdaje sobie sprawę, że sam Rafał Brzozowski przed laty również odnosił sukcesy w sporcie. Trenował zapasy, zdobywając nawet brązowy medal podczas Akademickich Mistrzostw Polski, a ponadto realizował się zawodowo jako trener personalny.

Zdjęcia ze ślubu Rafała Brzozowskiego

Unikalne fotografie z uroczystości ślubnej popularnego artysty można obejrzeć w specjalnie przygotowanej galerii. Znalazły się w niej wyjątkowe ujęcia z tego ważnego dla nowożeńców dnia.

Wesele Rafała Brzozowskiego. Tak wyglądał ich pierwszy taniec