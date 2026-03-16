Śląsk Wrocław i Wisła Kraków już ukarane. PZPN wydał kolejny werdykt po aferze!

Starcie zaplanowane na 7 marca ostatecznie nie doszło do skutku, ponieważ Wisła Kraków celowo zrezygnowała z pojawienia się na obiekcie .

. Cezary Kulesza, pełniący funkcję prezesa PZPN, błyskawicznie zapowiadał surowe konsekwencje dla obu stron zaangażowanych w ten głośny skandal.

Początkowo nałożono walkower na Wisłę, a 16 marca Komisja Dyscyplinarna wydała wyrok w sprawie wrocławskiej ekipy.

Z jakimi sankcjami musi ostatecznie zmierzyć się Śląsk?

Śląsk Wrocław z potężną karą od PZPN za brak meczu z Wisłą Kraków

Pierwsze rozstrzygnięcia w związku ze skandalem wokół odwołanego spotkania Śląska Wrocław z Wisłą Kraków poznaliśmy już w piątek. Wówczas Komisja ds. Rozgrywek PZPN nałożyła na krakowski zespół walkower za to, że drużyna nie stawiła się na zaplanowanym meczu. Ten krok stanowił jedynie regulaminową formalność weryfikacyjną. Jednocześnie w tamtym komunikacie wyraźnie zaznaczono, że Komisja Dyscyplinarna PZPN prowadzi w tej sprawie odrębne postępowanie. Jego finał i oficjalny werdykt ogłoszono w poniedziałek, 16 marca.

"Komisja Dyscyplinarna PZPN na posiedzeniu w dniu 16.03.2026 r. po rozpoznaniu sprawy dyscyplinarnej, dotyczącej odmowy wpuszczenia kibiców gości, tj. klubu TS Wisła Kraków S.A. na mecz o mistrzostwo I ligi WKS Śląsk Wrocław S.A. – TS Wisła Kraków S.A. w dniu 7 marca 2026 r., postanowiła uznać odpowiedzialność klubu WKS Śląsk Wrocław S.A. za zarzucany czyn oraz wymierzyć klubowi WKS Śląsk Wrocław S.A. karę dyscyplinarną – karę pieniężną w wysokości 1.000.000 zł (jeden milion złotych)" - czytamy w oficjalnym komunikacie PZPN.

Zespół z Wrocławia, którego sytuacja finansowa od pewnego czasu budzi spore wątpliwości, został zmuszony do uiszczenia gigantycznej kary pieniężnej. Klub uchronił się jednak przed walkowerem oraz ujemnymi punktami w ligowej klasyfikacji. Wszystko wskazuje na to, że ostateczne zamknięcie tego tematu szybko nie nastąpi, biorąc pod uwagę fakt, iż krakowska Wisła już wcześniej zdecydowała się złożyć odwołanie od nałożonego na nią walkowera.