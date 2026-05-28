Sevilla zagra w Krakowie. Ustalono termin jubileuszowego meczu z Cracovią

Zespół z Andaluzji zakończył minione zmagania w La Liga na odległej trzynastej lokacie, ratując się przed degradacją na zaplecze ekstraklasy drugi rok z rzędu. Mimo tych potknięć marka Sevilla FC wciąż przyciąga uwagę polskich kibiców i budzi w nich spory szacunek. W minionych latach drużyna ta ugruntowała swoją pozycję jako jeden z najbardziej cenionych piłkarskich szyldów na całym Starym Kontynencie.

Ekipa z Półwyspu Iberyjskiego zaledwie raz w swojej historii wywalczyła krajowe mistrzostwo, co miało miejsce w 1946 roku, a po Puchar Króla sięgała łącznie pięć razy. Prawdziwą potęgę zbudowała jednak na międzynarodowej arenie, a zespół z Andaluzji to absolutny rekordzista Ligi Europy oraz jej poprzednika. Hiszpanie wznosili puchar tych rozgrywek aż siedmiokrotnie, wygrywając edycje w latach 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020 oraz 2023.

Zespół gości doskonale kojarzy już stolicę Małopolski, ponieważ dokładnie dwie dekady temu uświetnił swoim przyjazdem obchody setnych urodzin miejscowej Wisły. Wówczas to gospodarze zdołali pokonać faworyta wynikiem 1:0. Zaledwie kilkanaście miesięcy później oba kluby ponownie skrzyżowały rękawice podczas zawodów w Chicago. W Stanach Zjednoczonych krakowska drużyna po raz kolejny udowodniła swoją wyższość, powtarzając skromne zwycięstwo 1:0 i zgarniając główne trofeum.

Historia bezpośrednich potyczek "Pasów" z andaluzyjskim formatem jest jeszcze starsza, gdyż sięga ponad stu lat wstecz. W 1923 roku krakowska jedenastka udała się na bardzo głośne tournée po hiszpańskich boiskach. Otwierające starcie przyniosło pewne zwycięstwo miejscowych graczy w stosunku 3:0. Zaledwie dobę po tym wydarzeniu zawodnicy z Polski pokazali charakter i w pełni zrewanżowali się utytułowanym rywalom, wygrywając ostatecznie z wynikiem 3:2.

Uroczyste starcie z okazji 120. urodzin polskiego klubu odbędzie się w środku lata. Organizatorzy ogłosili, że wyjątkowy pojedynek zostanie rozegrany 19 lipca o godzinie 16:00 bezpośrednio na obiekcie w Krakowie.