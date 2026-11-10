Sędziowie CAS dopuścili Rosję. Odwiedzili Moskwę przed wydaniem wyroku

Kontrowersje dotyczą przede wszystkim Giulio Palermo, który przewodził trzyosobowemu składowi orzekającemu w Lozannie, a także egipskiego sędziego Ismaila Selima. Redakcja portalu „Inside Paradeplatz” poprosiła instytucję o komentarz w tej sprawie, jednak rzecznik prasowy CAS stanowczo odrzucił wszelkie zarzuty sugerujące brak obiektywizmu arbitrów.

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Mimo trwających działań wojennych obaj prawnicy wzięli udział w wydarzeniu pod nazwą „Rosyjski Międzynarodowy Kongres Arbitrażowy”. Egipcjanin gościł w stolicy Rosji w zeszłym roku, podczas gdy Giulio Palermo pojawił się w Moskwie we wrześniu tego roku. Zaledwie miesiąc po tej wizycie w Szwajcarii ruszył proces, w którym Rosyjska Federacja Hokeja na Lodzie sądziła się z Międzynarodową Federacją Hokeja na Lodzie (IIHF).

Ostateczny werdykt CAS nakazuje dopuszczenie rosyjskich zespołów do turniejów pod egidą IIHF, co obejmuje również udział w mistrzostwach świata. Tym samym sędziowie anulowali wcześniejsze postanowienia, które wykluczały reprezentantów Rosji z rywalizacji w sezonie 2026/27 w dyscyplinie cieszącej się szczególną sympatią Władimira Putina.

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Orzeczenie trybunału spotkało się z natychmiastowym sprzeciwem ze strony IIHF oraz doprowadziło do zerwania umów przez część sponsorów współpracujących ze światową federacją. Dodatkowym problemem pozostaje sztywny, zamknięty już kalendarz nadchodzących zawodów. Gospodarze zaplanowanej na maj 90. edycji mistrzostw świata Elity - Niemcy - otwarcie rozważają rezygnację z organizacji imprezy, jeśli na lodzie mieliby pojawić się Rosjanie.

Zgodnie z terminarzem rosyjscy hokeiści mogliby teoretycznie wrócić do gry już podczas mistrzostw świata juniorów, które na przełomie roku odbędą się w Kanadzie. Tamtejsza federacja zadeklarowała jednak stanowczo, że zawodnicy z tego kraju nie otrzymają wiz wjazdowych uprawniających do przekroczenia kanadyjskiej granicy.

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