Sebastian Szymański i jego partnerka. Kim jest zjawiskowa Dariane Row?

Michał Chojecki
2026-03-25 15:11

Sebastian Szymański oraz ukraińska modelka Dariane Row od dłuższego czasu tworzą zgraną parę, choć skutecznie unikali blasku fleszy. Swój związek oficjalnie potwierdzili dopiero w 2024 roku. Przedstawiamy sylwetkę i fotografie zjawiskowej ukochanej pomocnika piłkarskiej reprezentacji Polski.

  • W 2024 roku Sebsastian Szymański i jego dziewczyna przestali ukrywać swoją relację przed mediami.
  • Dariane Row rozwija się w branży modowej, budując niezależną pozycję zawodową bez opierania się na popularności partnera.
  • Poniżej przybliżamy kulisy ich miłości oraz prezentujemy zdjęcia zjawiskowej wybranki naszego reprezentanta.

Sebastian Szymański odgrywa coraz bardziej kluczową rolę w narodowej reprezentacji. Po przeprowadzce ze Stambułu i opuszczeniu Fenerbahce na rzecz francuskiego Stade Rennais utrzymuje doskonałą dyspozycję, a szkoleniowiec Jan Urban wiąże z nim ogromne nadzieje. Życiową inspiracją zawodnika jest jego partnerka, występująca w przestrzeni publicznej jako Dariane Row, Daria Nerow bądź Daria Ostrowa.

Wybranka polskiego gracza to pochodząca z Ukrainy influencerka i fotomodelka. Dwudziestodwuletnia brunetka mierzy 173 centymetry wzrostu, a jej wymiary to 85-61-90. W swoich kanałach społecznościowych regularnie dzieli się efektami profesjonalnych sesji zdjęciowych. Na Instagramie oraz TikToku publikuje również lifestylowe vlogi, a także ciekawostki kulinarne i modowe.

Zakochani niezwykle mocno cenią sobie spokój, dlatego przez długi czas trzymali swoją relację w ścisłej tajemnicy. Pierwsze wspólne kadry ujrzały światło dzienne dopiero w 2024 roku, między innymi podczas świętowania urodzin sportowca. Choć Ukrainka zasiliła grono popularnych WAGs i regularnie wspiera ukochanego z trybun, konsekwentnie stawia na rozwój własnej kariery w świecie modelingu. Poniżej zebraliśmy fotografie pięknej dziewczyny naszego kadrowicza.

Zdjęcia Dariane Row: zjawiskowa partnerka Sebastiana Szymańskiego

Zapraszamy do zapoznania się z unikalną galerią, w której prezentujemy ujęcia zjawiskowej ukochanej reprezentanta Polski.

