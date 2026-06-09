Pia Skrzyszowska celuje w medal na Mistrzostwach Europy. Ma za sobą udane starty w RPA

Plany Skrzyszowskiej przed Mistrzostwami Europy

Pia Skrzyszowska, jedna z czołowych europejskich płotkarek, przygotowywała się do sezonu letniego podczas intensywnego zgrupowania w Republice Południowej Afryki. „Wszystko poszło tam dobrze. W Stellenbosch w RPA trenuje mi się najlepiej. Lubię tam wracać, bo tam faktycznie umiem doprowadzić się do optymalnej formy przed sezonem startowym. Tak samo robimy przed sezonem halowym, więc w stu procentach jestem zadowolona z przebiegu tego zgrupowania” – wyznała zawodniczka.

Na początku maja Skrzyszowska wzięła udział w World Athletics Relays w Gaborone, gdzie startowała w sztafecie 4x100 m. Zespół zajął siódme miejsce w finale, co dało im kwalifikację na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Pekinie.

To był nasz plan minimum, żeby się zakwalifikować i faktycznie zrobiłyśmy to już w tej pierwszej rundzie, więc kolejnego dnia w finale czułyśmy już spokój. Cieszymy się z tego sukcesu. Minima na mistrzostwa świata są bardzo wysokie, więc to dobrze, że już mamy kwalifikację. Uważam, że naprawdę mamy duży potencjał, żeby z dziewczynami coś wywalczyć nie tylko w Pekinie, ale również w tym sezonie podczas sierpniowych mistrzostw Europy w Birmingham – powiedziała Skrzyszowska.

Jakie sukcesy ma na koncie Pia Skrzyszowska?

Warszawianka ma już za sobą kilka startów indywidualnych w tym sezonie. 29 maja wystąpiła w Memoriale Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy, a 4 czerwca wzięła udział w mityngu Diamentowej Ligi w Rzymie. Niedawno, w Warszawie, rywalizowała w Halina Konopacka Classic, zawodach dedykowanych wyłącznie kobietom.

Bardzo mi się to podoba. Lubię promować kobiecą lekką atletykę. Myślę, że to bardzo fajny sposób pokazywania kobiecego sportu, który zachęca ludzi do oglądania naszej rywalizacji. Cieszy mnie, że przyszło wielu kibiców. Zawody odbywały się u mnie w domu, w Warszawie, na stadionie, gdzie tak naprawdę zaczynałam swoją karierę. Jak tylko dowiedziałam się, że w terminarzu mi wszystko pasuje i mogę wystartować, to chciałam wziąć udział w tych zawodach. Uważam, że to jest super wydarzenie i cieszę się, że takie się w Polsce odbywa – podkreśliła.

Podczas zawodów w Warszawie, Skrzyszowska osiągnęła swój najlepszy czas w sezonie – 12,61 sekundy, choć jej rekord życiowy wynosi 12,37 sekundy. „Myślę, że na ten moment 12,61 to dobry wynik, ale daleki od tego, co chciałabym pokazać w tym sezonie” – dodała.

Jakie są kolejne plany startowe Skrzyszowskiej?

W najbliższych tygodniach Skrzyszowska planuje starty w kilku prestiżowych zawodach. 16 czerwca wystąpi w mityngu Złote Kolce w Ostrawie, a 28 czerwca w mityngu Diamentowej Ligi w Paryżu. Najważniejszym wydarzeniem sezonu będą jednak Mistrzostwa Europy w Birmingham, które odbędą się w dniach 10-16 sierpnia. Cztery lata temu Skrzyszowska zdobyła złoty medal na Mistrzostwach Europy w Monachium, a dwa lata temu brązowy medal w Rzymie. „Mistrzostwa Europy to mój główny cel na ten sezon. Liczę tam na medal i to jest mój priorytet tego lata” – zapewniła.

Specjalizująca się w biegu na 100 metrów przez płotki Pia Skrzyszowska od lat należy do europejskiej czołówki. W 2022 roku zdobyła tytuł mistrzyni kontynentu, a przed tegorocznymi Mistrzostwami Europy w Birmingham również jest pełna determinacji. „To mój główny cel na ten sezon, liczę tam na medal” – przyznała.

Źródło PAP.