34-latek z nożem zatrzymany w Poznaniu. Usłyszał zarzut przygotowań do zabójstwa

34-latek z nożem zatrzymany podczas obchodów w Poznaniu

Podczas policyjnego zabezpieczenia obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Poznaniu funkcjonariusze dbali o bezpieczeństwo uczestników uroczystości i osób przebywających w centrum miasta. Policjantka z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zauważyła mężczyznę, który szedł z nożem w ręku w pobliżu skrzyżowania ulic Paderewskiego i Alei Marcinkowskiego. Ruszyła za nim i powiadomiła innych policjantów pełniących służbę.

Przy 34-latku znaleziono nóż i substancje psychoaktywne

Kryminalni z poznańskiego Grunwaldu i Północy zatrzymali 34-latka tuż po tym, jak wszedł do jednej z kamienic. Znaleźli przy nim nóż, pochodne mefedronu i kokainę. Z badań oraz ustaleń policjantów wynika, że był pod wpływem narkotyków i alkoholu.

Siekiera w mieszkaniu. 34-latek miał planować atak

34-latek mieszka w powiecie poznańskim. Jak ustalili policjanci, dwa dni przed zatrzymaniem opuścił zakład karny, gdzie odbywał karę za kradzież rozbójniczą i znieważenie funkcjonariuszy. W wynajmowanym przez niego mieszkaniu śledczy znaleźli siekierę. Ustalili też, że nóż i siekierę kupił w pobliskim lombardzie. Wszystko wskazuje na to, że chciał użyć tych przedmiotów, by zabić mężczyznę, którego obwiniał o zniszczenie swojej rodziny.

34-latek aresztowany na trzy miesiące

Policjanci ustalili, że wcześniej 34-latek próbował grozić mężczyźnie, który miał być celem ataku, ale ten zablokował jego numer telefonu. Mężczyzna został przesłuchany w ramach prowadzonego postępowania. Prokuratura przedstawiła podejrzanemu zarzuty czynienia przygotowań do zabójstwa, posiadania substancji psychotropowych oraz usiłowania kierowania gróźb karalnych. Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na trzy miesiące. Za zarzucane przestępstwa grozi mu do 22 lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl