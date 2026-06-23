Roman Kołtoń ostro o Zełenskim po słowach prezydenta Ukrainy. "Bredzi"

Spór wokół odznaczenia dla Wołodymyra Zełenskiego. Reakcja Romana Kołtonia

Relacje polsko-ukraińskie stają się coraz bardziej napięte. Szerokim echem odbiła się inicjatywa Karola Nawrockiego, który zdecydował o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Ten krok to reakcja na nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA". Prezydent Ukrainy zrezygnował z odznaczenia i odesłał je, a jego najnowsze komentarze tylko dolały oliwy do ognia.

Messi bije rekord w USA. Argentyna w 1/16 finału mistrzostw świata

Poza kwestiami historycznymi, które zresztą otwarcie omawiamy, istnieje także szacunek dla teraźniejszości, dla naszej armii i dla przyszłości. Bez Ukrainy nikt nie będzie w stanie obronić Polski. To po prostu niemożliwe - jeśli nie będzie Ukrainy, nie będzie już również bezpiecznej i chronionej Polski

Nie dość, że wcześniej obraża, to teraz jeszcze bredzi… Bez 350 czołgów z Polski, prawie 600 pojazdów opancerzonych, ponad 100 systemów artyleryjskich, zestawów przeciwlotniczych Piorun, 70 milinów sztuk amunicji (w samym 2022) ciężko by było ustać na nogach… Niemcy miesiącami… https://t.co/CaeUpJjt46— Roman Kołtoń (@KoltonRoman) June 21, 2026

— powiedział Wołodymyr Zełenski. Jego słowa wywołały spore kontrowersje, wykraczające poza polityczne salony. W dyskusję zaangażował się między innymi Roman Kołtoń, znany dziennikarz sportowy i ekspert od piłki nożnej.

Roman Kołtoń krytykuje prezydenta Ukrainy. Padły słowa o "nikczemnym typie"

Roman Kołtoń zdecydował się na bezpośrednią i bezkompromisową ocenę sytuacji. W swoim wpisie na platformie X nie przebierał w środkach, ostro oceniając Wołodymyra Zełenskiego.

Burza wokół Orderu Orła Białego. Były premier krytykuje decyzję Karola Nawrockiego

Nie dość, że wcześniej obraża, to teraz jeszcze bredzi… Bez 350 czołgów z Polski, prawie 600 pojazdów opancerzonych, ponad 100 systemów artyleryjskich, zestawów przeciwlotniczych Piorun, 70 milinów sztuk amunicji (w samym 2022) ciężko by było ustać na nogach… Niemcy miesiącami zastanawiali się, czy hełmy posłać…Nikczemny typ…

— stwierdził dziennikarz. Komentarz wywołał burzliwą dyskusję w internecie. Niektórzy użytkownicy sugerowali, by Kołtoń skupił się na sporcie, inni natomiast w pełni poparli jego stanowisko.

Zdjęcia Wołodymyra Zełenskiego w towarzystwie polityków

27