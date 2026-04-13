Marek Magiera żegna zmarłego brata. Tak wyglądała ich ostatnia rozmowa

Jacek Magiera odszedł 10 kwietnia 2026 roku, mając zaledwie 49 lat.

Niespodziewana śmierć szkoleniowca wywołała ogromny wstrząs w całym polskim środowisku piłkarskim.

Swojego brata za pomocą osobistego i wzruszającego tekstu postanowił pożegnać znany dziennikarz sportowy, Marek Magiera.

Marek Magiera żegna zmarłego brata. Wzruszające słowa dziennikarza Polsatu Sport

Mimo upływu trzech dni sportowa Polska nadal pogrążona jest w głębokim smutku i niedowierzaniu. Jacek Magiera zmarł w miniony piątek, 10 kwietnia, przeżywszy 49 lat. Tamtego poranka rutynowo udał się na trening biegowy w obrębie wrocławskiego Parku Grabiszyńskiego, gdzie nieoczekiwanie zasłabł. Podjęte na miejscu próby reanimacji okazały się bezskuteczne, a tragiczna informacja błyskawicznie obiegła cały kraj. Przez całą sobotę i niedzielę na krajowych stadionach i nie tylko oddawano hołd człowiekowi, który w swojej karierze zawsze na pierwszym miejscu stawiał wartości rodzinne. Stratę tę w wyjątkowo osobistym felietonie opisał właśnie jego starszy brat.

Marek Magiera od wielu lat pozostaje związany ze stacją Polsat Sport jako etatowy sprawozdawca. Choć telewizyjni widzowie kojarzą go przede wszystkim z relacjonowania spotkań siatkarskich, to w obecnych rozgrywkach miał okazję pracować przy meczach ukochanego Rakowa Częstochowa w ramach Ligi Konferencji UEFA. Swój materiał wspominkowy ku pamięci zmarłego brata zamieścił na oficjalnym portalu internetowym sportowej stacji.

"Od tego feralnego piątkowego poranka jestem w jakimś dziwnym stanie, nie potrafię tego sobie racjonalnie wytłumaczyć, bo bije ode mnie ogromny spokój, którego nigdy wcześniej w trudnych dla mnie sytuacjach życiowych w sobie aż tyle nie miałem" - napisał Marek Magiera na łamach serwisu internetowego stacji Polsat Sport.

Komentator na początku tekstu zamieścił liczne wspomnienia z wczesnych lat i początków wspólnej, sportowej drogi obu braci. Zaznaczył przy tym wyraźnie, że w obecności Jacka zawsze odczuwał pełne bezpieczeństwo i to uczucie w ogóle go nie opuszcza, "zupełnie jakby ten wciąż stał tuż obok niego".

Starszy o nieco ponad 2 lata dziennikarz ujawnił również szczegóły ich ostatniej komunikacji. Z jego relacji wynika, że w ten tragiczny piątkowy poranek obaj mężczyźni zdążyli jeszcze wymienić ze sobą krótkie wiadomości tekstowe.

"Zanim w piątek Jacek poszedł pobiegać do parku, napisałem do niego SMS, żeby ogarnął dla mnie i mojego syna Maćka jakieś lepsze bilety z PZPN na finał Pucharu Polski z udziałem naszego Rakowa. Odpisał, że raczej nie powinno być problemu i postara się o jakieś zaproszenia na VIP-ie" - czytamy w felietonie opublikowanym przez Polsat Sport.

Niestety, kolejny wysłany SMS z prośbą o załatwienie wejściówek zlokalizowanych tuż obok siebie, by wspólnie obejrzeć mecz, pozostał już bez jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony trenera.

"Jacek. Byłeś wspaniałym Bratem! Byłeś świetnym szwagrem Magdy, cudownym ojcem chrzestnym Maćka, fantastycznym mężem dla Twojej Madzi i najlepszym tatą na świecie dla Małgosi i Jasia. W tym momencie, kiedy piszę te słowa, mam łzy w oczach, bo od piątku dostaję niezliczone wiadomości od ludzi, których nawet nie znam, a piszą mi tutaj swoje historie i ile dla nich znaczyłeś jako Człowiek. I tutaj dalej słowa już są zbędne. Kocham Cię!" - zakończył swój wzruszający tekst starszy brat Jacka Magiery.