Robert Lewandowski zwiedza Chicago. Wybrał się w samotny rejs po jeziorze

Kapitan reprezentacji Polski coraz pewniej czuje się w amerykańskiej metropolii. Zgodnie z umową, Chicago ma pozostać miejscem jego zamieszkania przynajmniej do połowy 2028 roku.

Aklimatyzacji napastnika zdecydowanie sprzyjają warunki atmosferyczne. Obecnie w Chicago panuje pogoda przypominająca tę w Polsce – słupki rtęci wskazują od 26 do ponad 30 stopni Celsjusza, a słońce świeci na przemian z przelotnymi deszczami. Jest równie ciepło, co w Barcelonie, a taki klimat na pewno bardzo mu odpowiada.

Oprócz obowiązków sportowych, Polak znajduje czas na odkrywanie uroków nowego miasta. Ostatnio pojawił się w siedzibie znanej drużyny koszykarskiej Chicago Bulls. Z tej okazji wręczono mu czerwoną koszulkę z charakterystyczną „dziewiątką”.

Tym razem na swoich profilach społecznościowych zaprezentował kadry z rejsu statkiem po Jeziorze Michigan. Na zdjęciach można podziwiać imponującą linię brzegową Chicago z charakterystycznymi wieżowcami. Zawodnik udał się na wycieczkę w pojedynkę, ponieważ Anna Lewandowska i ich córki wciąż przebywają w Barcelonie. Żona piłkarza jest w tym momencie w Stambule, gdzie startuje w globalnych zawodach sprawnościowych Hyrox.

Tymczasem przed graczem Chicago Fire kolejne sportowe zmagania. W nocy z czwartku na piątek polskiego czasu (7 sierpnia, godz. 2:30) jego ekipa rozegra mecz z Necaxą. To doskonała okazja do zdobycia kolejnych trafień. W swoim ostatnim występie przeciwko Charlotte FC, Polak dwukrotnie wpisał się na listę strzelców, otwierając w ten sposób swój dorobek bramkowy w nowym klubie.